Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 9:12 AM IST

    ചലച്ചിത്രോത്സവം ഇന്ന് കൊടിയേറും

    ചലച്ചിത്രോത്സവം ഇന്ന് കൊടിയേറും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യു​ടെ മു​പ്പ​താ​മ​ത് പ​തി​പ്പി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തി​ര​ശ്ശീ​ല ഉ​യ​രും. എ​ട്ട് ദി​വ​സം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ 16 തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലാ​യി 82 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 206 ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് വി​രു​ന്നാ​കും. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് നി​ശാ​ഗ​ന്ധി​യി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    കേ​ര​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ കു​ക്കു പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചി​ലി സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ പാ​ബ്ലോ ലാ​റോ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. ഫ​ല​സ്‌​തീ​ൻ അം​ബാ​സി​ഡ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല എം. ​അ​ബു ഷാ​വേ​ഷ്, ജ​ർ​മ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ഫി​ലി​പ്പ് അ​ക്ക​ർ​മേ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​കും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്പി​രി​റ്റ് ഓ​ഫ് സി​നി​മ അ​വാ​ർ​ഡ് ക​നേ​ഡി​യ​ൻ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​കാ​രി കെ​ല്ലി ഫൈ​ഫ് മാ​ർ​ഷ​ലി​ന് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​മ്മാ​നി​ക്കും.

    അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും ശി​ൽ​പ​വും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ശേ​ഷം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളു​മാ​യി ആ​ൻ മേ​രി ജാ​സി​ർ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘പ​ല​സ്തീ​ൻ 36’ നി​ശാ​ഗ​ന്ധി​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. 98ാമ​ത് ഓ​സ്ക​ർ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​നാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ചി​ത്ര​മാ​ണി​ത്.

