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    Movie News
    Posted On
    date_range 19 Jun 2026 2:35 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jun 2026 2:35 PM IST

    'കേരളാ സ്റ്റോറി 2' സിനിമക്ക് എതിരായ ഹരജി; നിർമാതാവ് വിപുൽ ഷായ്‌ക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്

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    കേരളാ സ്റ്റോറി 2 സിനിമക്ക് എതിരായ ഹരജി; നിർമാതാവ് വിപുൽ ഷായ്‌ക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്
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    വിവാദ ചിത്രമായ 'ദി കേരള സ്റ്റോറി'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനെതിരെ നിയമപോരാട്ടം ശക്തമാകുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷനെ ചോദ്യം ചെയ്തും സിനിമയുടെ പേരിൽ നിന്ന് 'കേരള' എന്ന വാക്ക് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിൽ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവായ വിപുൽ അമൃത്‌ലാൽ ഷായ്‌ക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതി അടിയന്തര നോട്ടീസ് അയച്ചു. സിനിമ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഹരജിക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ആദ്യം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ചിത്രം ഇപ്പോഴും സീ5 എന്ന ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ലഭ്യമാണെന്നും അത് സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഹരജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതോടെയാണ് കോടതി വിഷയം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കാൻ തയാറായത്.

    കൊച്ചി സ്വദേശിയായ യോഹാൻ ജോർജ്ജ് നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ പുതിയ നടപടി. കേരളത്തെ അങ്ങേയറ്റം മോശമായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് സിനിമയെന്നും ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ മതസൗഹാർദ്ദവും സമാധാന അന്തരീക്ഷവും തകർക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നുമാണ് ഹരജിയിൽ പ്രധാനമായും ആരോപിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ മതസ്പർദ്ധ വളർത്തൽ, ദേശീയ ഒരുമക്ക് വിരുദ്ധമായ പ്രചാരണം നടത്തൽ, മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കടുത്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചുമത്തി നിർമാതാവിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഹരജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ചിത്രം ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമത്തിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസിനെയും കേസിൽ കക്ഷി ചേർക്കാൻ കോടതി നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഈ സിനിമയുടെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ വലിയ നാടകീയ സംഭവങ്ങളാണ് കോടതിയിൽ അരങ്ങേറിയിരുന്നത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസിന്റെ ഏകാംഗ ബെഞ്ച് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും സെൻസർ ബോർഡിനോട് വീണ്ടും പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ അണിയറപ്രവർത്തകർ ഉടനടി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ജസ്റ്റിസ് സുശ്രുത് അരവിന്ദ് ധർമ്മാധികാരിയും ജസ്റ്റിസ് പി.വി. ബാലകൃഷ്ണനും ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയും ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകുകയുമാണുണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ സตรีമിങ് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി നിർമാതാക്കൾക്ക് വീണ്ടും നോട്ടീസ് അയച്ച് വിശദീകരണം തേടിയിരിക്കുന്നത്.

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    TAGS:Kerala HCVipul ShahThe Kerala StoryKerala Story movie
    News Summary - Kerala HC issues notice to Vipul Shah over The Kerala Story 2
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