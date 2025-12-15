Begin typing your search above and press return to search.
    15 Dec 2025 11:53 AM IST
    15 Dec 2025 11:53 AM IST

    മൂന്ന് സീസണുകളുള്ള ആദ്യ മലയാളം വെബ് സീരീസായി 'കേരള ക്രൈം ഫയൽസ്'; മൂന്നാം സീസൺ ഉടൻ!

    Kerala Crime Files
    കേരള ക്രൈം ഫയൽസ്

    ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സീരീസായ 'കേരള ക്രൈം ഫയൽസ്' മൂന്നാം സീസണിനായി ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. സീരീസിന്റെ സംവിധായകൻ അഹമ്മദ് കബീർ, രണ്ടാം സീസണിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ ബാഹുൽ രമേഷ് എന്നിവർ അടുത്ത ഭാഗത്തിലും തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ നടന്ന 'സൗത്ത് അൺബൗണ്ട്' ഇവന്റിലാണ് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഇതോടെ മൂന്ന് സീസണുകളുള്ള ആദ്യത്തെ മലയാള വെബ് സീരീസായി 'കേരള ക്രൈം ഫയൽസ്' ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അഹമ്മദ് കബീറിനും ബാഹുലിനുമൊപ്പം സീരീസിലെ അഭിനേതാക്കളായ അർജുൻ രാധാകൃഷ്ണൻ, അജു വർഗീസ് എന്നിവരും ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ സൗത്ത് അൺബൗണ്ട് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.

    ഒന്നാം സീസണിൽ പ്രധാന നടനായും രണ്ടാം സീസണിൽ എക്സ്റ്റൻഡഡ് കാമിയോ റോളിലും എത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് അജു വർഗീസ് സംസാരിച്ചു. ‘എന്റെ 15 വർഷത്തെ കരിയറിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ്’. പ്രൊമോഷൻ മെറ്റീരിയലുകളിലും പോസ്റ്ററുകളിലും താൻ പ്രധാനമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടും, സീരീസിൽ ഒരു അതിഥി വേഷം മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് അടുത്തിടെ സിനിമാ എക്സ്പ്രസ്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അജു വർഗീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

    ആ​റ് എ​പ്പി​സോ​ഡ് വീ​ത​മു​ള്ള ര​ണ്ട് സീ​സ​ണു​ക​ൾ. വ്യ​ത്യ​സ്ത ക​ഥ​ക​ൾ, വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ന്വേ​ഷ​ണ രീ​തി​ക​ൾ. ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ൽ ലൈം​ഗി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ ദു​രൂ​ഹ മ​ര​ണ​മാ​ണ് പ്ര​തി​പാ​ദ്യ വി​ഷ​യ​മെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ അ​മ്പി​ളി രാ​ജു​വെ​ന്ന സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ തി​രോ​ധാ​ന​മാ​ണ് ന്യൂ​ക്ലി​യ​ർ പോ​യ​ന്‍റ്. ആ​ഷി​ക്ക് ഐ​മ​റാ​ണ് ആ​ദ്യ സീ​സ​ണി​ന്‍റെ തി​ര​ക്ക​ഥ ഒ​രു​ക്കി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ ‘കി​ഷ്കി​ന്ധാ കാ​ണ്ഡ​’ത്തി​ന്റെ തി​ര​ക്ക​ഥ ഒ​രു​ക്കി​യ ബാ​ഹു​ൽ ര​മേ​ശാ​ണ് ‘കേ​ര​ള ക്രൈം ​ഫ​യ​ൽ​സ് സീ​സ​ൺ-2’ന്റെ ​ര​ച​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2023ൽ ​ഇ​റ​ങ്ങി​യ ആ​ദ്യ സീ​സ​ൺ 2010ൽ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ഥ​യാ​യാ​ണ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത്രി​ല്ല​റി​നോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​റ്റി​വു​മാ​ണ് രണ്ടാം സീസൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാം സീസണിലും പ്രതീക്ഷകൽ ഏറെയാണ്.

    X