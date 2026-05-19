Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightഇളയരാജയുടെ പകർപ്പവകാശ...
    Movie News
    Posted On
    date_range 19 May 2026 3:24 PM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 3:24 PM IST

    ഇളയരാജയുടെ പകർപ്പവകാശ പോരാട്ടത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യും, മാപ്പ് പറഞ്ഞ് കറുപ്പ് സിനിമാ നിർമാതാക്കൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇളയരാജയുടെ പകർപ്പവകാശ പോരാട്ടത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യും, മാപ്പ് പറഞ്ഞ് കറുപ്പ് സിനിമാ നിർമാതാക്കൾ
    cancel

    ചെന്നെ: സംഗീത സംവിധായകൻ ഇളയരാജയുടെ പകർപ്പവകാശം സംബന്ധിച്ച നിയമപോരാട്ടങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്ന കറുപ്പ് സിനിമയിലെ ഭാഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് സിനിമയുടെ നിർമാതാക്കൾ. ആർ. ബാലാജിയാണ് നടൻ സൂര്യ നായകനായി പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ. സിനിമ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസ് കലക്ഷനിൽ ഇതിനോടകം147 കോടിയോളം നേടി.

    സിനിമയിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്ത 1985ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അലൈ ഓസി സിനിമയിലെ പൊറദാദ എന്ന ഗാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വിവാദം ഉടലെടുത്തത്. ഗാനത്തിനു ശേഷം തന്‍റെ ഗാനങ്ങൾക്ക് ഇളയരാജ പകർപ്പവകാശം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനെ വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംഭാഷണം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഇളയരാജ ആരാധകർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തി. തുടർന്ന് ഈ ഭാഗം സിനിമയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് സിനിമാ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

    സിനിമയിൽ ഇളയരാജയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ചെയ്തതല്ലെന്നുമാണ് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ilayarajaTamil MovieEntertainment NewsCopyright Case
    News Summary - karupp film makers said apology for mocking Ilaya raja's copy right controversy
    Similar News
    Next Story
    X