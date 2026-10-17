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    മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ൽ 729 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഫി​ലിം സി​റ്റി​ക്ക് ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി

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    മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ൽ 729 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഫി​ലിം സി​റ്റി​ക്ക് ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി
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    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ലെ ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡ് താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഇ​മ്മാ​വു ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ഫി​ലിം സി​റ്റി നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. 160 ഏ​ക്ക​റി​ല്‍ പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത (പി.​പി.​പി) മാ​തൃ​ക​യി​ൽ 729.43 കോ​ടി രൂ​പ മു​ത​ല്‍ മു​ട​ക്കി​ലാ​ണ് നി​ര്‍മ്മാ​ണം.

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​ർ​മ്മാ​ണ​ത്തി​നും അ​നു​ബ​ന്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഡി​സൈ​ൻ, ബി​ൽ​ഡ്, ഫി​നാ​ൻ​സ്, ഓ​പ്പ​റേ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ (ഡി.​ബി.​എ​ഫ്.​ഒ.​ടി) മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​ണ് ഫി​ലിം സി​റ്റി നി​ര്‍മ്മി​ക്കു​ക. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഡി​സൈ​ൻ, ധ​ന​സ​ഹാ​യം, നി​ർ​മ്മാ​ണം, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, പ​രി​പാ​ല​നം, അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി​രി​ക്കും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക.

    ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ഷൂ​ട്ടി​ങ്, ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ ഷൂ​ട്ടി​ങ്, പോ​സ്റ്റ്-​പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, വെ​ർ​ച്വ​ൽ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ സ്റ്റു​ഡി​യോ, മ​ൾ​ട്ടി​പ്ല​ക്സ്, ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റീ​വ് കെ​ട്ടി​ടം, ബി​സി​ന​സ് ഹ​ബ്, ക്രി​യേ​റ്റ​ർ സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ൾ,ഇ​ന്‍റെ​ണ​ൽ റോ​ഡ്, യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി​ക​ൾ തീം ​പാ​ർ​ക്ക്, വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം, ഫി​ലിം സ്കൂ​ൾ, പ​രി​ശീ​ല​ന സ്ഥാ​പ​നം, മ്യൂ​സി​യം, ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ര്‍, ആം​ഫി തി​യേ​റ്റ​ർ, ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ന്‍റ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക് 174.32 കോ​ടി രൂ​പ​യും മ​റ്റ് ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്ക് 135.82 കോ​ടി രൂ​പ​യും തീം ​പാ​ർ​ക്കി​ന് 87.09 കോ​ടി രൂ​പ​യും ബി​സി​ന​സ് ഹ​ബ്ബി​ന് 75.24 കോ​ടി രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ചെ​ല​വ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ടെ​ൻ​ഡ​ർ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ന്ന​ഡ, ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ മ​റ്റ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭാ​ഷാ സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്ക് (തു​ളു, കൊ​ട​വ, കൊ​ങ്ക​ണി, ബ​ഞ്ചാ​ര, ബ​യാ​രി) ഫി​ലിം ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ (ഇ​ൻ​ഡോ​ർ, ഔ​ട്ട്ഡോ​ർ സ്റ്റു​ഡി​യോ, പോ​സ്റ്റ്-​പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ) എ​ന്നി​വ​ക്ക് 10 ശ​ത​മാ​നം സ​ബ്‌​സി​ഡി ല​ഭി​ക്കും.

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    News Summary - Karnataka Cabinet approves Rs 729 crore film city in Mysore district
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