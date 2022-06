cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article ഉലകനായകന്‍ കമൽഹാസനും ഹിറ്റ് സംവിധായകന്‍ ശങ്കറും ഒരുമിക്കുന്ന 'ഇന്ത്യന്‍' 2വിന്‍റെ ഷൂട്ടിങ്ങ് ഉടന്‍ പുനരാരംഭിക്കും. രാംചരൺ നായകനാകുന്ന ശങ്കറിന്‍റെ ആർ.സി 15 സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായ ശേഷം 'ഇന്ത്യന്‍' 2 വിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് കമലഹാസന്‍ പറഞ്ഞു. 'ഇന്ത്യന്‍' 2 ന്റെ സെറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ താനും ശങ്കറും ആവേശത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിക്രം സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നിതിനിടെയാണ് നടന്‍റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. 2020ൽ നാല് പേരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ച ഒരു ക്രെയിൻ അപകടത്തെത്തുടർന്നാണ് 'ഇന്ത്യന്‍' 2 ന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങ് നിർത്തിവെച്ചത്. കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് പിന്നാലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങ് പുനാരാരംഭിക്കാനായില്ല. 'ഇന്ത്യന്‍' സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണിത്. ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയുന്ന 'ഇന്ത്യന്‍' 2 ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ്. കാജൽ അഗർവാൾ, സിദ്ധാർഥ്, രാകുൽ പ്രീത് സിങ്, പ്രിയ ഭവാനി ശങ്കർ, ബോബി സിമ, നെടുമുടി വേണു, സമുദ്രക്കനി തുടങ്ങിയവരാണ് സിനിമയിൽ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. Show Full Article

News Summary -

Kamal Haasan says he and Shankar are excited for Indian 2, shares update on film's shooting