കമൽ ഹാസനും രജനീകാന്തും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുമായി നിർമാതാക്കൾtext_fields
നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം കമൽഹാസനും രജനീകാന്തും ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഒന്നിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ, നിർമാതാക്കൾ ഒരു ഔദ്യോഗിക അപ്ഡേറ്റ് പങ്കിട്ടു. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് നിർമാതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
റെഡ് ജയന്റ് മൂവീസ് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പങ്കിട്ടു. ഗാരേജിനുള്ളിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിന്റേജ് സ്റ്റൈൽ ബെൻസ് കാർ പോസ്റ്ററിൽ കാണാം. "ചില പുരുഷന്മാർ നിയമങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നു, ചില പുരുഷന്മാർ ഭരിക്കുന്നു" എന്ന സബ്ടൈറ്റിലും പോസ്റ്ററിലുണ്ട്.
'രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങൾ. ഒരു ഫ്രെയിം. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് നാളെ 12:07 ന്' എന്നും നിർമാതാക്കൾ എഴുതി. KHxRK എന്ന് താൽക്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാറാണെന്നും അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദർ സംഗീതവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, സൗഹൃദത്തിന്റെ പ്രമേയത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരിക്കും ചിത്രം. 80-കളിലെ വിന്റേജ് ശൈലിയിൽ സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളെ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രൊമോയിൽ പറയുന്നത്. നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ജയിലർ 2 എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് രജനീകാന്ത് അടുത്തതായി പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. കമൽഹാസൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. KH237 എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ താൽക്കാലിക പേര്.
