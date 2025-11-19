Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    19 Nov 2025 8:27 PM IST
    19 Nov 2025 8:27 PM IST

    'ലോക' ക്ക് ശേഷം കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ വീണ്ടുമെത്തുന്നു; പുതിയ സിനിമക്ക് ചെന്നൈയില്‍ തിരിതെളിഞ്ഞു

    ലോക ക്ക് ശേഷം കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ വീണ്ടുമെത്തുന്നു; പുതിയ സിനിമക്ക് ചെന്നൈയില്‍ തിരിതെളിഞ്ഞു
    കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശനെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി നവാഗത സംവിധായകന്‍ തിറവിയം എസ്.എന്‍. സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ചു. പൊട്ടന്‍ഷ്യല്‍ സ്റ്റുഡിയോസ് ബാനറില്‍ എസ്.ആര്‍. പ്രകാശ് ബാബു, എസ്.ആര്‍. പ്രഭു, പി. ഗോപിനാഥ്, തങ്കപ്രഭാകരന്‍ ആര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.

    പ്രവീണ്‍ ഭാസ്‌കറും ശ്രീകുമാറും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈയില്‍ ചിത്രീകരണമാരംഭിക്കുന്ന ചിത്രം പൊട്ടന്‍ഷ്യല്‍ സ്റ്റുഡിയോസ്സിന്റെ ഏഴാമത് സംരംഭമാണ്.

    മുന്നൂറ് കോടി കലക്ഷന്‍ നേടിയ ലോക ചാപ്റ്റര്‍ 1 ചന്ദ്രക്ക് ശേഷം കല്യാണി പ്രിയദര്‍ശന്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. കല്യാണിയെ കൂടാതെ ദേവദര്‍ശിനി, വിനോദ് കിഷന്‍ എന്നിവരും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്നു.

    സംഗീതം -ജസ്റ്റിന്‍ പ്രഭാകരന്‍,ഛായാഗ്രഹണം - ഗോകുല്‍ ബെനോയ്, എഡിറ്റര്‍- ആരല്‍ ആര്‍. തങ്കം, പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഡിസൈനര്‍- മായപാണ്ടി, വസ്ത്രാലങ്കാരം- ഇനാസ് ഫര്‍ഹാൻ, ഷേര്‍ അലി, പി.ആർ.ഒ - പ്രതീഷ് ശേഖര്‍.

