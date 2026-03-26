ദേവനന്ദയും ധ്യാന് ശ്രീനിവാസവും ഒന്നിക്കുന്ന 'കല്യാണമരം' റിലീസ് നാളെ
കൊച്ചി: മീരാ വാസുദേവ്, ആതിര പട്ടേല്, ദേവനന്ദ ജിബിന്,ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മറിയം സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് സംവിധായകന് രാജേഷ് അമനകര ഒരുക്കിയ ഫാമിലി എന്റര്ടെയ്നറായ കല്യാണമരം നാളെ റിലീസ് ചെയ്യും. ചെറിയ ഇടവേളക്ക് ശേഷം മീരാ വാസുദേവ് മലയാളത്തിലേക്ക് ചുവടുവെയ്ക്കുന്ന സിനിമ കൂടിയാണ് കല്യാണമരം.
ധ്യാനിന്റെ കഴിഞ്ഞ സിനിമകളില് നിന്നൊക്കെ ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് കല്യാണമരത്തിലെ സജിന്മാഷ്. മലയാളികളുടെ ഏറെ പ്രിയങ്കരിയായ ബാലതാരം ദേവനന്ദയുടെ മല്ലിക എന്ന കഥാപാത്രം മലയാളികള്ക്ക് ഏറെ വാത്സല്യമുള്ള കഥാപാത്രമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പുതിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ യുവതലമുറയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളായ ആതിര പട്ടേലും, പ്രശാന്ത് മുരളിയും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തില് കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്. കല്യാണമരം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കുടുംബകഥ പറയുന്ന സിനിമയാണെന്ന് സംവിധായകന് രാജേഷ് അമനകര പറയുന്നു.
പ്രശാന്ത് മുരളി, മനോജ് കെ.യു, സഞ്ജുനൊടുകുന്നേൽ, മനോജ് പണിക്കർ ,അമൽ രാജ് ദേവ് , ഓമനയമ്മ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ. നിർമാതാവായ സജി കെ.ഏലിയാസും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാനവേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിത്രം തിയറ്ററിലെത്തിക്കുന്നത് വള്ളുവനാടൻ സിനിമ കമ്പനിയാണ്. നിര്മാണം - സജി കെ ഏലിയാസ്. കാമറ - രജീഷ് രാമന്, കഥ - വിദ്യ രാജേഷ്, സംഭാഷണം - പ്രദീപ് കെ നായര്, പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര്- ഷാജി പട്ടിക്കര, കലാസംവിധാനം- സഹസ് ബാല, എഡിറ്റിങ്- രതിന് രാധാകൃഷ്ണന്, സംഗീതം - അജയ് ജോസഫ്, ഗാനരചന- സന്തോഷ് വര്മ്മ, മേക്കപ്പ് - റഹീം കൊടുങ്ങല്ലൂര്, വസ്ത്രാലങ്കാരം - രാധാകൃഷ്ണന് മങ്ങാട്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - നസീർ കുത്തുപറമ്പ്, പി ആര് ഒ - പി ആര് സുമേരന്.
