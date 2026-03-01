ദേവനന്ദയും ധ്യാനും ഒന്നിക്കുന്ന 'കല്യാണമരം' റിലീസിന് ഒരുങ്ങി; ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

ദേവനന്ദയും ധ്യാനും ഒന്നിക്കുന്ന 'കല്യാണമരം' റിലീസിന് ഒരുങ്ങി; ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്text_fields
കൊച്ചി:സംവിധായകൻ രാജേഷ് അമനകര ഒരുക്കിയ പുതിയ ചിത്രം 'കല്യാണമരം' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്തു. ചിത്രം ഈ മാസം തിയേറ്ററിലെത്തും മീരാ വാസുദേവ്, ആതിര പട്ടേല്, ദേവനന്ദ ജിബിന്,ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മറിയം സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് രാജേഷ് അമനകര ഒരുക്കുന്ന ഫാമിലി എന്റര്ടെയ്നറാണ് 'കല്യാണമരം' വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കുടുംബകഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
നര്മ്മത്തില് ചാലിച്ച് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രം എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരുപോലെ രസിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രശാന്ത് മുരളി, മനോജ് കെ.യു, പ്രബിൻ ബാലൻ, നസീർ കുത്തു പറമ്പ്, അമൽ രാജ് ദേവ് , ഓമനയമ്മ. തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
നിർമ്മാതാവായ സജി കെ.ഏലിയാസ് ഒരു വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിര്മ്മാണം - സജി കെ ഏലിയാസ്. ക്യാമറ - രജീഷ് രാമന്, കഥ - വിദ്യ രാജേഷ്, സംഭാഷണം - പ്രദീപ് കെ നായര്, പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര്- ഷാജി പട്ടിക്കര, കലാസംവിധാനം- സഹസ് ബാല, എഡിറ്റിംഗ്- രതിന് രാധാകൃഷ്ണന്, സംഗീതം - അജയ് ജോസഫ്, ഗാനരചന- സന്തോഷ് വര്മ്മ,പശ്ചാത്തല സംഗീതം - ശ്യാം ധർമ്മൻ, ഗായിക - ശ്രേയ ജയദീപ് മേക്കപ്പ് - റഹീം കൊടുങ്ങല്ലൂര്, വസ്ത്രാലങ്കാരം - രാധാകൃഷ്ണന് മങ്ങാട്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് -നസീർ കുത്തുപറമ്പ്, പി ആര് ഒ - പി ആര് സുമേരന്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -പ്രതീഷ് കൃഷ്ണ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-എം എസ് നിതിൻ, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർമാർ -അർജുൻ കേശവൻ ബാബു, നിഹാൽ. സ്റ്റില്സ് - ഗിരിശങ്കര്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈന്സ് -ജിസന് പോള്
പി ആർ സുമേരൻ
