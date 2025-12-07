Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Dec 2025 10:43 AM IST
    7 Dec 2025 10:43 AM IST

    മമ്മൂട്ടിയുടെ വില്ലൻ വേഷം തകർത്തോ? രണ്ടാം ദിനം 'കളങ്കാവൽ' നേടിയത്...

    മമ്മൂട്ടി വില്ലൻ വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'കളങ്കാവൽ' മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണ് നേടുന്നത്. നവാഗതനായ ജിതിൻ കെ. ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിൽ വിനായകനാണ് നായകൻ. സാക്നിൽക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ചിത്രം കേരളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം ദിനം 5.25 കോടി രൂപയിലധികം കലക്ഷൻ നേടി. ആദ്യ ദിനത്തിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ മികച്ച കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രത്തിന് രണ്ടാം ദിനം 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ കലക്ഷൻ വർധനവ് ഉണ്ടായി. ഇതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മൊത്തം കലക്ഷൻ ഏകദേശം 10.25 കോടി രൂപയായി. ഒന്നാം ദിനം ലോകമെമ്പാടുമായി ചിത്രം 13.5 കോടി നേടിയെന്നാണ് സാക്നിൽക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ട്.

    2000ത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം. ചിത്രത്തിൽ എസ്.ഐ. ജയകൃഷ്ണനായി വിനായകനും സ്റ്റാൻലി ദാസായി മമ്മൂട്ടിയും അഭിനയിക്കുന്നു. ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്, രജിഷ വിജയൻ, ശ്രുതി രാമചന്ദ്രൻ, ഗായത്രി അരുൺ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നവംബർ 27ന് തിയറ്ററിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് ഡിസംബര്‍ അഞ്ചിലേക്ക് നീട്ടുകയായിരുന്നു. ദുൽഖർ സൽമാന്‍റെ വേഫറർ ഫിലിംസാണ് ചിത്രം കേരളത്തിൽ വിതരണത്തിനെത്തിച്ചത്. ചിത്രത്തിന് യു/എ 16+ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്.

    യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സംവിധായകൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. റോഷാക്ക്, നൻപകൽ നേരത്ത് മയക്കം, കാതൽ, കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ്, ടർബോ, ഡൊമിനിക് ആൻഡ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്‌സ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ഏഴാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് പുതിയ ചിത്രം. ജിഷ്ണു ശ്രീകുമാറും ജിതിൻ കെ. ജോസും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ നായകനായെത്തിയ കുറുപ്പിന്‍റെ കഥ ഒരുക്കിയതും ജിതിൻ.കെ.ജോസാണ്.

    MammoottyVinayakanBox Office CollectionMovie NewsKalamkaval
