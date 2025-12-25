Begin typing your search above and press return to search.
    25 Dec 2025 9:24 AM IST
    25 Dec 2025 9:24 AM IST

    ദൃശ്യത്തിനുശേഷം ജീത്തു ജോസഫ് ഒരുക്കുന്ന കുറ്റാന്വേഷണ ചിത്രം 'വലതുവശത്തെ കള്ളൻ' റിലീസിന്

    'മുറിവേറ്റൊരു ആത്മാവിന്‍റെ കുമ്പസാരം'
    സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ

    മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രമായ ദൃശ്യത്തിന്‍റെ സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫ് ഒരുക്കുന്ന അടുത്ത കുറ്റാന്വേഷണ ചിത്രം വലതുവശത്തെ കള്ളൻ റിലീസിന്. മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയ താരങ്ങളായ ജോജു ജോർജ്ജും ബിജു മേനോനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടേതായ് പുറത്തിറങ്ങിയ പോസ്റ്ററിൽ ഇരുവരും മുഖത്തോടു മുഖം നോക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ജീത്തു ജോസഫിന്‍റെ കരിയറിലെ അടുത്ത പൊൻതൂവലാകുമെന്നാണ് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം. ചിത്രം ജനുവരി 30ന് തിയറ്ററുകളിലെത്തും.

    വണ്ടിപ്പെരിയാർ, പീരുമേട് എന്നിവിടങ്ങളിലും കൊച്ചിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമായാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായത്. മൈ ബോസ്, മമ്മി ആൻഡ് മി, മെമ്മറീസ്, ദൃശ്യം, ദൃശ്യം 2, കൂമൻ, നേര് തുടങ്ങി നിരവധി ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനാണ് ജീത്തു ജോസഫ്. 'മുറിവേറ്റൊരു ആത്മാവിന്‍റെ കുമ്പസാരം' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് 'വലതുവശത്തെ കള്ളൻ' ടൈറ്റിൽ ലുക്ക് ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത്.

    ഓഗസ്റ്റ് സിനിമ, സിനിഹോളിക്സ്, ബെഡ്‍ടൈം സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങിയ ബാനറുകളിൽ ഷാജി നടേശൻ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത് ഡിനു തോമസ് ഈലൻ ആണ്. ഗുഡ്‍വിൽ എന്‍റർടെയ്ൻമെന്‍റ്സാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. കോ- പ്രൊഡ്യൂസർമാർ: ടോൺസൺ ടോണി, സുനിൽ രാമാടി, പ്രശാന്ത് നായർ, ഡി.ഒ.പി : സതീഷ് കുറുപ്പ് , എഡിറ്റർ: വിനായക്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: പ്രശാന്ത് മാധവ്, സംഗീതം: വിഷ്ണു ശ്യാം , ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ , ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: അർഫാസ് അയൂബ്, കോസ്റ്റ്യൂം: ലിൻഡ ജീത്തു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ഷബീർ മലവെട്ടത്ത്, മേക്കപ്പ്: ജയൻ പൂങ്കുളം, വി.എഫ്.എക്സ് : ടോണി മാഗ് മിത്ത്, എക്സി.പ്രൊഡ്യൂസർ: കത്തീന ജീത്തു, മിഥുൻ എബ്രഹാം, സ്റ്റിൽസ്: സാബി ഹംസ, പബ്ലിസിറ്റി സിസൈൻസ്: ഇല്യുമിനാർടിസ്റ്റ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്: ടിങ്, പി.ആർ.ഒ : ആതിര ദിൽജിത്ത്.

