പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ജയസൂര്യക്ക് ആശംസയുമായി ‘ഓപ്പറേഷൻ ത്രാൾ’ ടീം; സ്പെഷ്യൽ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ജയസൂര്യക്ക് ആശംസയുമായി ‘ഓപ്പറേഷൻ ത്രാൾ’ ടീം; സ്പെഷ്യൽ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്text_fields
ജയസൂര്യയുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ആശംസയുമായി ‘ഓപ്പറേഷൻ ത്രാൾ’ ടീം. പാൻ-ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലറായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിലെ ജയസൂര്യയുടെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിന്റെ സൂചന നൽകുന്ന സ്പെഷ്യൽ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ആശംസ അറിയിച്ചത്. താരത്തിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം ചിത്രത്തിലെ ജയസൂര്യയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൂടിയാണ് മോഷൻ പോസ്റ്റർ നൽകുന്നത്.
ഗുഡ്വിൽ എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ ജയസൂര്യയെ നായകനാക്കി രതീഷ് വേഗ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ‘ഓപ്പറേഷൻ ത്രാൾ’ ഒരു പാൻ-ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ്. ചിത്രത്തിൽ എൻ.ഐ.എ ഓഫീസറായാണ് ജയസൂര്യ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം പുതിയ മേഖലകൾ തേടുന്ന ജയസൂര്യയുടെ വേറിട്ട വേഷപ്പകർച്ചയാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാനാകുക.
അന്വേഷണം, രഹസ്യാന്വേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദേശീയ സുരക്ഷ എന്നിവയുടെ ലോകത്തേക്കാണ് ‘ഓപ്പറേഷൻ ത്രാൾ’ ജയസൂര്യയെ എത്തിക്കുന്നത്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ത്രാളിൽ നടന്ന മാരകമായ കോൺവോയ് ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എൻ.ഐ.എ ഓഫീസറാണ് ജയസൂര്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അപകടങ്ങളുടെയും ഗൂഢാലോചനകളുടെയും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളുടെയും സങ്കീർണമായ പാതയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
ജയസൂര്യയുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ മോഷൻ പോസ്റ്റർ ചിത്രത്തിലെ താരത്തിന്റെ കമാൻഡിങ്ങും സ്റ്റൈലിഷുമായ ലുക്കിന്റെ സൂചനകൾ നൽകുന്നു. അന്വേഷണവും ആക്ഷനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള കഥയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി ജയസൂര്യയുടെ കഥാപാത്രം മാറുന്നു.
അന്വേഷണ രംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഹൈ-സ്റ്റേക്സ് ആക്ഷനും രഹസ്യാന്വേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചിത്രമാണ് ‘ഓപ്പറേഷൻ ത്രാൾ’. യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലവും വിപുലമായ ക്യാൻവാസും തീവ്രമായ ആക്ഷൻ മുഹൂർത്തങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.
ജയസൂര്യ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ മുരളി ശർമ്മ, വിനയ് റായ്, സിദ്ദിഖ്, സായ് കുമാർ, നന്ദലാൽ കൃഷ്ണമൂർത്തി, റിതിക സിംഗ്, കാവ്യ ഷെട്ടി, ആൻസൺ പോൾ, സിറാജുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ പാൻ-ഇന്ത്യൻ താരനിരയുടെ ഭാഗമായി ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ വിക്രം കൊച്ചാർ, യഷ് പാൽ ഗേര, മിർ സർവർ, ചന്ദൻ ബിഷ്ത്, ഹൻസിക ജംഗിദ്, വാണി ദോഗ്ര, ജയ് താക്കൂർ, വിജയ് ത്രിവേദി, മൻഹർ സിംഗ് ട്രിവിയ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
കേരളം, കോയമ്പത്തൂർ, ന്യൂഡൽഹി, കുളു, മണാലി, മുസ്സൂറി, ലഡാക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ‘ഓപ്പറേഷൻ ത്രാൾ’ വിപുലമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാൻ-ഇന്ത്യൻ തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലായി വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നതിനൊപ്പം ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതും രതീഷ് വേഗ തന്നെയാണ്.
‘കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം’, ‘രോമാഞ്ചം’, ‘കസബ’, ‘അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ’ തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ഗുഡ്വിൽ എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ ജോബി ജോർജ് തടത്തിലാണ് ‘ഓപ്പറേഷൻ ത്രാൾ’ നിർമ്മിക്കുന്നത്. സുനിമോൾ ജോബി സഹനിർമ്മാതാവാണ്. നജോസ് ആണ് ഛായാഗ്രഹണം. ഷഫീഖ് വി.ബി. എഡിറ്റിംഗും, നോബിൾ ജേക്കബ് പ്രോജക്ട് ഡിസൈനും, സജീഷ് താമരശ്ശേരി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനും, സുനീഷ് സോദരൻ ആർട്ട് ഡയറക്ഷനും നിർവഹിക്കുന്നു. സമീറ സനീഷ്, സരിത ജയസൂര്യ എന്നിവർ വസ്ത്രാലങ്കാരവും റോണക്സ് സേവ്യർ മേക്കപ്പും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
ജയസൂര്യയുടെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ പ്രത്യേക മോഷൻ പോസ്റ്റർ ‘ഓപ്പറേഷൻ ത്രാൾ’നെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷ കൂടുതൽ ഉയർത്തുകയാണ്. ചിത്രത്തിലെ ജയസൂര്യയുടെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിന്റെയും ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തിന്റെയും സൂചന നൽകുന്ന മോഷൻ പോസ്റ്റർ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിനായുള്ള പ്രതീക്ഷകൾക്കും ആക്കം കൂട്ടുന്നു.
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