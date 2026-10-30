1,000 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്ക് 'ജയിലർ 2'; 'ലിയോ'യുടെ റെക്കോർഡും മറികടക്കുമെന്ന് പ്രവചനം

1,000 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്ക് 'ജയിലർ 2'; 'ലിയോ'യുടെ റെക്കോർഡും മറികടക്കുമെന്ന് പ്രവചനംtext_fields
ചെന്നൈ: സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്ത് നായകനായ 'ജയിലർ 2' തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്ത് പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ 1,000 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടുന്ന ആദ്യ തമിഴ് ചിത്രമായി മാറുമെന്ന് പ്രമുഖ സിനിമാ വിതരണക്കാരനും ഫിനാൻസിയറുമായ തിരുപ്പൂർ സുബ്രഹ്മണ്യം വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഷെയർ (117 കോടി രൂപ) സ്വന്തമാക്കിയ വിജയ് ചിത്രം 'ലിയോ'യുടെ റെക്കോർഡും 'ജയിലർ 2' മറികടക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
തീയേറ്ററുകളിൽ മൂന്നാം വാരത്തിലും മികച്ച കളക്ഷനോടെ പ്രദർശനം തുടരുന്ന ചിത്രം ഇതിനകം ആഗോളതലത്തിൽ 755 കോടി രൂപയിലധികം സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ബോക്സ് ഓഫീസ് ട്രാക്കർമാരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ സത്യമാവുകയാണെങ്കിൽ, തമിഴ് സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡോടെയായിരിക്കും 'ജയിലർ 2' മുന്നേറുക.
തന്റെ കരിയറിൽ അപൂർവമായി മാത്രം തുടർഭാഗങ്ങൾക്ക് (സീകവലുകൾക്ക്) സമ്മതിക്കാറുള്ള രജനീകാന്ത്, ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് നെൽസൺ ചിത്രത്തിന് വീണ്ടും പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത്. 'ടൈഗർ' മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യൻ എന്ന റിട്ടയേർഡ് ജയിലർ കഥാപാത്രമായി രജനീകാന്ത് വീണ്ടും സ്ക്രീനിൽ തകർത്താടുകയായിരുന്നു. സൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറിൽ കലാനിധി മാരൻ നിർമ്മിച്ച ചിത്രത്തിന് അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
രമ്യാ കൃഷ്ണൻ, യോഗി ബാബു, മിർണ, ഋത്വിക് എന്നിവർ ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ നിലനിർത്തിയപ്പോൾ എസ്.ജെ. സൂര്യ, മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, സൂരജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, വിദ്യാ ബാലൻ, അന്നാ രാജൻ, ജതിൻ സർണ്ണ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അണിനിരന്നു. ഇതിനുപുറമെ മോഹൻലാൽ, ഹൃതിക് റോഷൻ, ശിവരാജ് കുമാർ, ജാക്കി ഷ്രോഫ് എന്നിവരുടെ തകർപ്പൻ കാമിയോ റോളുകളും ചിത്രത്തിന്റെ ആവേശം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.