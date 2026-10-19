വെറും നാല് ദിവസംകൊണ്ട് 400 കോടിക്ക് മുകളിൽ കലക്ഷൻ നേടി ജയിലർ 2; രജനീകാന്ത് ചിത്രം സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലേക്ക്

വെറും നാല് ദിവസംകൊണ്ട് 400 കോടിക്ക് മുകളിൽ കലക്ഷൻ നേടി ജയിലർ 2; രജനീകാന്ത് ചിത്രം സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലേക്ക്text_fields
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനീകാന്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിൽ ഒന്നായി ജയിലർ 2 മാറിയിരിക്കുകയാണ്. റിലീസ് ചെയ്തത് മുതൽ തിയറ്ററുകളിൽ വലിയ ആവേശമൊരുക്കുന്ന ചിത്രം വെറും നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതിക്കഴിഞ്ഞു. 2026-ലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കലക്ഷൻ നേടുന്ന തമിഴ് ചിത്രമെന്ന പദവി സ്വന്തമാക്കിയ ഈ ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ 424 കോടി രൂപയിലധികം കലക്ഷൻ വാരിക്കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.
ഞായറാഴ്ച മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 55.85 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നെറ്റ് കലക്ഷനായി നേടിയത്. ശനിയാഴ്ചത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കലക്ഷനിൽ 18.2 ശതമാനത്തിന്റെ വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ആകെ നെറ്റ് കലക്ഷൻ 199.90 കോടി രൂപയായും ആകെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 234.25 കോടി രൂപയായും ഉയർന്നു. കേരളത്തിലും മറ്റ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വലിയ ജനക്കൂട്ടമാണ് ചിത്രത്തിനായി തിയറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
തമിഴ് പതിപ്പ് തന്നെയാണ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച മാത്രം തമിഴ് പതിപ്പിൽ നിന്ന് 39.95 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. തെലുങ്ക് പതിപ്പ് 9.50 കോടിയും, ഹിന്ദി പതിപ്പ് 5.75 കോടിയും, കന്നഡ പതിപ്പ് 65 ലക്ഷം രൂപയും നേടി മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള വിപണികളിലും ചിത്രം വൻ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം നാലാം ദിവസം 40 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഇതോടെ വിദേശത്തെ ആകെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ 190 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.
നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാറിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ രജനീകാന്തിനൊപ്പം മോഹൻലാൽ, ശിവരാജ്കുമാർ, വിക്രം, വിദ്യാ ബാലൻ, എസ്.ജെ. സൂര്യ തുടങ്ങി വൻ താരനിരയാണ് അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത്. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെ സംഗീതവും ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിയറ്ററുകളിൽ ഉത്സവപ്രതീക്ഷ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 'ജയിലർ 2' വൈകാതെ തന്നെ 450 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിക്കുമെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ.
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