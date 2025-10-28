Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Oct 2025 1:10 PM IST
    28 Oct 2025 1:10 PM IST

    ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടാൻ 'ഇന്നസെന്‍റ് ' ടീം; ചിത്രം നവംബർ ഏഴിന് തിയറ്ററുകളിൽ

    സോഷ്യൽ മീഡിയ താരം ടാൻസാനിയൻ സ്വദേശി കിലി പോൾ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ സേവ് ദ ഡേറ്റ് മോഡലിലുള്ള റിലീസ് അനൗൺസ്മെന്‍റ് പോസ്റ്ററും ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു
    Movie release
    ഇന്നസന്‍റ് മൂവി പോസ്റ്റർ

    മന്ദാകിനി എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നടൻ അൽത്താഫ് സലീമും അനാർക്കലി മരിക്കാറും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇന്നസെന്‍റ്. സതീഷ് തൻവി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം റിലീസ് ദിനമായ നവംബർ ഏഴിന് വ്യത്യസ്തമായൊരു റെക്കോർഡിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. 120 റിലീസ് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ആയിരത്തിലേറെ കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന മെഗാ കൈകൊട്ടിക്കളിയാണ് ഈ ദിവസം നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ 9 മണി മുതലാണ് റിലീസ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൈകൊട്ടിക്കളി ആരംഭിക്കുന്നത്.

    അര മണിക്കൂറുള്ള പരിപാടിയിൽ കൈകൊട്ടിക്കളി ഗാനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം രേഷ്മ രാഘവേന്ദ്ര ആലപിച്ച 'അമ്പമ്പോ...' എന്ന പാട്ടിനോടൊപ്പവും കലാകാരന്മാർ ചുവടുവെക്കും. 120 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം കൈകൊട്ടിക്കളി നടത്തുന്നതിലൂടെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടുകയാണ് 'ഇന്നസെന്‍റ് ' ടീമിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമുകള്‍ക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.

    സോഷ്യൽ മീഡിയ താരം ടാൻസാനിയൻ സ്വദേശി കിലി പോൾ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ സേവ് ദ ഡേറ്റ് മോഡലിലുള്ള റിലീസ് അനൗൺസ്മെന്‍റ് പോസ്റ്ററും ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. അൽത്താഫും നടി അന്ന പ്രസാദുമായിരുന്നു പോസ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്നത്. കിലി പോൾ ഭാഗവതരായെത്തിയ 'കാക്കേ കാക്കേ കൂടെവിടെ...'യുടെ ശാസ്ത്രീയ വേർഷൻ അടുത്തിടെ വൈറലായിരുന്നു. ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് നേരെ 'പൊട്ടാസ് പൊട്ടിത്തെറി...' എന്ന ഫാസ്റ്റ് നമ്പറിലേക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റുമായെത്തിയ ഗാനം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി.

    സർക്കാർ ഓഫീസിലെ നൂലാമാലകളും ചിരിപടർത്തുന്ന രസികൻ നമ്പറുകളും ചിത്രത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ട്രെയിലർ നൽകുന്ന സൂചന. ജോമോൻ ജ്യോതിർ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, മിഥുൻ, നോബി, അന്ന പ്രസാദ്, ലക്ഷ്മി സ‌ഞ്ജു, വിനീത് തട്ടിൽ, അശ്വിൻ വിജയൻ, ഉണ്ണി ലാലു തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. എലമെന്‍റ്സ് ഓഫ് സിനിമയുടെ ബാനറിൽ എം ശ്രീരാജ് എ.കെ.ഡിയാണ് നിർമാണം. പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ ‘എലമെന്‍റ്സ് ഓഫ് സിനിമ’യുടെ ആദ്യ നിർമാണ സംരംഭം കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം. ജി. മാർത്താണ്ഡൻ, അജയ് വാസുദേവ്, ഡിക്സൺ പൊടുത്താസ്, നജുമുദ്ദീൻ എന്നിവരാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ. ഷിഹാബ് കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ കഥക്ക് ഷിഹാബും സർജി വിജയനും സതീഷ് തൻവിയും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പൂർ‍ണ്ണമായും കോമഡി ജോണറിലുള്ളതാണ് ചിത്രം.

    ഛായാഗ്രഹണം: നിഖിൽ എസ് പ്രവീൺ, എഡിറ്റർ: റിയാസ് കെ ബദർ, സംഗീതം: ജയ് സ്റ്റെല്ലാർ, ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ, കോസ്റ്റ്യൂം: ഡോണ മറിയം ജോസഫ്, മേക്കപ്പ്: സുധി സുരേന്ദ്രൻ, ആ‍ർട്ട്: മധു രാഘവൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ്: സുമിലാൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ, അനന്തു പ്രകാശൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: സുരേഷ് മിത്രക്കരി, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് കാമറമാൻ: തൻസിൻ ബഷീർ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: യെല്ലോടൂത്ത്സ്, വിതരണം: സെഞ്ച്വറി ഫിലിംസ്, പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്, മാർക്കറ്റിംഗ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് : ശ്രീജിത്ത്‌ ശ്രീകുമാർ.

