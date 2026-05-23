പ്രണയവും ആക്ഷനുമായി 'ഇല്ലിക്കൽ റിവഞ്ച്'; ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്
സത്യദാസ് കാഞ്ഞിരംകുളം രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'ഇല്ലിക്കൽ റിവഞ്ച്' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. സുൽത്താൻബത്തേരി താളൂർ അൾട്ടി ബോസ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചായിരുന്നു പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം നടന്നത്. എ. ടി സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം തുളസീധരനാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
കോളജ് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു പ്രണയകഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. പ്രണയത്തിനൊപ്പം കോമഡിയും ആക്ഷനും സമന്വയിപ്പിച്ച ഒരു ത്രില്ലർ ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. വയനാട്, ഊട്ടി, മൈസൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും.
ബാനർ - എ ടി സിനിമാസ്, രചന, സംവിധാനം - സത്യദാസ് കാഞ്ഞിരംകുളം, നിർമാണം - ഗോകുലം തുളസീധരൻ, എഡിറ്റിങ്, ഛായാഗ്രഹണം - വിവേക് വിൻസൻ്റ്, സംഗീതം - ഗോപൻ സാഗരി, ഗാനരചന - രാജേഷ് അറപ്പുര, വിനോദ് , അജിത് ഊരൂട്ടമ്പലം, ഗീതാ ഭാസ്കർ, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - മധു പി നായർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- അനീഷ് ചീരാൽ, കല - രാകേഷ് ചെറുവടി, ചമയം - സ്റ്റെഫി രൂപേഷ്, ഡിസൈൻസ്- അനിൽ ചുണ്ടേൽ, പിആർഓ - അജയ് തുണ്ടത്തിൽ
