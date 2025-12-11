Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    11 Dec 2025 7:52 AM IST
    Updated On
    11 Dec 2025 7:52 AM IST

    ഐ.എഫ്​.എഫ്​.കെ മുപ്പതാം പതിപ്പിന് നാളെ തുടക്കം; ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ചി​ത്രം 'ഫ​ല​സ്തീ​ൻ 36'

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തു​ക 206 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ
    ഐ.എഫ്​.എഫ്​.കെ മുപ്പതാം പതിപ്പിന് നാളെ തുടക്കം; ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ചി​ത്രം ‘ഫ​ല​സ്തീ​ൻ 36’
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യു​ടെ (ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ) മു​പ്പ​താം പ​തി​പ്പി​ന്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഇ​നി ഒ​രാ​ഴ്ച ത​ല​സ്ഥാ​നം സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കു​ക​ മാ​റു​ന്ന ലോ​ക​സി​നി​മ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക്. 12 മു​ത​ൽ 19 വ​രെ 26 വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 82 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 206 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ളു​മാ​യി ആ​ൻ​മേ​രി ജാ​സി​ർ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘ഫ​ല​സ്തീ​ൻ 36’ ആ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ചി​ത്രം.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ലൈ​ഫ് ടൈം ​അ​ച്ചീ​വ്‌​മെ​ന്റ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ സി​നി​മ​യു​ടെ വ​ക്താ​വും മൗ​റി​ത്താ​നി​യ​ൻ സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​നെ സി​സാ​ക്കോ​യ്ക്ക് ന​ൽ​കും. ആ​ഗോ​ള​വ​ത്ക​ര​ണം, പ​ലാ​യ​നം, സ്വ​ത്വം എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ‘ടിം​ബു​ക്തു’, ‘ബ്ലാ​ക്ക് ടീ’ ​തു​ട​ങ്ങി​യ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ അ​ഞ്ച് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ‘ദ ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഗ്രി​യോ​ട്ട്: സി​സാ​ക്കോ​സ് സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ജേ​ർ​ണി’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ക്കേ​ജി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും.

    ഈ​ജി​പ്ഷ്യ​ൻ സി​നി​മ​യു​ടെ ഇ​തി​ഹാ​സ​മാ​യ യൂ​സ​ഫ് ഷ​ഹീ​ന്‍റെ ജ​ന്മ​ശ​താ​ബ്ദി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഖ്യാ​ത ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യ ‘കെ​യ്‌​റോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ’, ‘അ​ല​ക്സാ​ണ്ട്രി​യ എ​ഗെ​യ്ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റെ​വ​ർ‘, ‘ദി ​അ​ദ​ർ’ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി റി​ട്രോ​സ്‌​പെ​ക്ടി​വ് വി​ഭാ​ഗം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മാ​ന്ത​ര സി​നി​മ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​നാ​യ സ​യീ​ദ് മി​ർ​സ​യു​ടെ മൂ​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധേ​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും മേ​ള​യു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​ണ്.

    ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ സി​നി​മ​യു​ടെ ആ​ധു​നി​ക മു​ഖ​മാ​യ ഗാ​രി​ൻ നു​ഗ്രോ​ഹോ​യു​ടെ അ​ഞ്ച് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ‘ക​ണ്ട​മ്പ​റ​റി ഫി​ലിം മേ​ക്ക​ർ ഇ​ൻ ഫോ​ക്ക​സ്’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തും. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 57 സി​നി​മ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ലോ​ക സി​നി​മ വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന കാ​ഴ്ച​വി​രു​ന്ന്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സു​വ​ർ​ണ​ച​കോ​രം, ര​ജ​ത​ച​കോ​രം പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കും. ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യു​ടെ ഡെ​ലി​ഗേ​റ്റ്​ കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ന്​ ​ടാ​ഗോ​ർ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. മ​ല​യാ​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര താ​രം ലി​ജോ​മോ​ൾ ജോ​സ് ആ​ദ്യ കി​റ്റ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും.

