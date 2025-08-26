Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightഐ.ഡി.എസ്.എഫ്.എഫ്.കെ:...
    Movie News
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 9:58 AM IST

    ഐ.ഡി.എസ്.എഫ്.എഫ്.കെ: കൈയടി നേടി ‘ഞാൻ രേവതി’യും ‘പ്രാണനും’

    text_fields
    bookmark_border
    IDSFFK
    cancel
    camera_alt

    ‘പ്രാ​ണ​ന്റെ’ ആ​ദ്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ ഷാ​ജി

    എ​ൻ. ക​രു​ണി​ന്റെ ജീ​വി​ത പ​ങ്കാ​ളി അ​ന​സൂ​യ ഷാ​ജി​യും

    എം.​കെ. സാ​നു​വി​ന്റെ മ​ക​ൻ ര​ഞ്‌​ജി​ത്‌ സാ​നു​വും

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 17-ാമത് കേ​ര​ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി-​ഹ്ര​സ്വ​ചി​ത്ര മേ​ള​യു​ടെ നാ​ലാം ദി​നം ട്രാ​ൻ​സ്‌ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും അ​ഭി​നേ​താ​വും ആ​ക്‌​ടി​വി​സ്‌​റ്റു​മാ​യ എ. ​രേ​വ​തി​യു​ടെ ജീ​വി​തം ആ​സ്‌​പ​ദ​മാ​ക്കി ‘മാ​ധ്യ​മം’ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ പി. ​അ​ഭി​ജി​ത് ഒ​രു​ക്കി​യ ‘ഞാ​ൻ രേ​വ​തി’, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ എം.​കെ. സാ​നു​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച്‌ വി​ഖ്യാ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഷാ​ജി എ​ൻ. ക​രു​ൺ ഒ​രു​ക്കി​യ ‘പ്രാ​ണ​ൻ’ എ​ന്നീ ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​ക​ൾ കൊ​ണ്ട്‌ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    ‘ഞാ​ൻ രേ​വ​തി’ ലോ​ങ് ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി മ​ത്സ​ര​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ‘പ്രാ​ണ​ൻ’ ഹോ​മേ​ജ്‌ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്‌ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്‌. ഷാ​ജി എ​ൻ. ക​രു​ണി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന സം​വി​ധാ​ന സം​രം​ഭ​മാ​യ ‘പ്രാ​ണ​ൻ’ കാ​ണാ​ൻ ജീ​വി​ത പ​ങ്കാ​ളി അ​ന​സൂ​യ ഷാ​ജി​യും സ​ഹോ​ദ​രി ഷീ​ല​യും എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​ണ​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യ എം.​കെ. സാ​നു​വി​ന്റെ മ​ക​ൻ ര​ഞ്ജി​ത്‌ സാ​നു​വും ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി​ക്ക്‌ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു.

    ജനാധിപത്യത്തെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന സമഗ്രാധിപത്യത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം പ്രകടമാക്കുന്ന 'ഇലക്ഷൻ ഡയറീസ്' എന്ന പാക്കേജ് ഡോക്യുമെന്ററി ഹ്രസ്വചിത്രമേളയിൽ ശ്രദ്ധേയമായി. ജർമ്മനിയിലെ ഗോട്ടിൻജൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെന്റർ ഫോർ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റഡീസ് (സെമിസ്) ആണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഭാഗം ക്യുറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിലെ ഗോട്ടിൻജൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആന്റ് ഡെമോക്രസി ഗവേഷണവിഭാഗം തലവയായ ശ്രീരൂപ റോയ്, ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകൻ ലളിത് വചാനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ്. ഈ പ്രത്യേക പാക്കേജിൽ ഇന്ത്യയിലെ 2024ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ ആഴത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന ആറ് ഡോക്യുമെന്ററികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:documentaryShaji N KarunIDSFFKNjan Revathi
    News Summary - IDSFFK: ‘njan Revathi’ and ‘Pranan’ win applause
    Similar News
    Next Story
    X