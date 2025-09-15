18 ദിവസത്തിൽ 38 കോടി കളക്ഷനുമായി ഹൃദയപൂർവം

18 ദിവസത്തിൽ 38 കോടി കളക്ഷനുമായി ഹൃദയപൂർവംtext_fields
മോഹൻ ലാൽ നായകനായി മാളവികാ മോനോനും സംഗീത് പ്രതീപും മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയപൂർവം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച കളക്ഷൻ നേടി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്. 40 കോടി കളക്ഷനോടടുക്കുന്ന സിനിമക്ക് ഈ വാരാന്ത്യത്തിലും മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം ലഭിച്ചു.
ആദ്യ 8 ദിവസങ്ങളിൽ 19.30 കോടി ആയിരുന്നു സിനിമക്ക് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം വാരം 14.90 കോടിയും. മൂന്നാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 3 കോടി കൂടി സിനിമ നേടി. ഇതോടെ സിനിമ 18 ദിവസം കൊണ്ട് സിനിമ നേടിയത് 38 കോടിയോളം രൂപയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച 90 ലക്ഷമായിരുന്നു കളക്ഷൻ. എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച കളക്ഷനിൽ നല്ലൊരു നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സിനിമക്ക് കഴിഞ്ഞു.
മൂന്നാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 70 കോടിയാണ് ഹൃദയപൂർവത്തിന്റെ ആഗോള കളക്ഷൻ. ഇത് 80 കോടി ആകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമാണം വഹിച്ച സിനിമയാണ് ഹൃദയപൂർവം. അഖില് സത്യന്റേതാണ് കഥ. നവാഗതനായ ടി.പി. സോനുവാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register