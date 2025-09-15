Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_right18 ദിവസത്തിൽ 38 കോടി...
    Movie News
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 9:20 AM IST

    18 ദിവസത്തിൽ 38 കോടി കളക്ഷനുമായി ഹൃദയപൂർവം

    text_fields
    bookmark_border
    18 ദിവസത്തിൽ 38 കോടി കളക്ഷനുമായി ഹൃദയപൂർവം
    cancel

    മോഹൻ ലാൽ നായകനായി മാളവികാ മോനോനും സംഗീത് പ്രതീപും മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയപൂർവം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച കളക്ഷൻ നേടി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്. 40 കോടി കളക്ഷനോടടുക്കുന്ന സിനിമക്ക് ഈ വാരാന്ത്യത്തിലും മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം ലഭിച്ചു.

    ആദ്യ 8 ദിവസങ്ങളിൽ 19.30 കോടി ആയിരുന്നു സിനിമക്ക് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം വാരം 14.90 കോടിയും. മൂന്നാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 3 കോടി കൂടി സിനിമ നേടി. ഇതോടെ സിനിമ 18 ദിവസം കൊണ്ട് സിനിമ നേടിയത് 38 കോടിയോളം രൂപയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച 90 ലക്ഷമായിരുന്നു കളക്ഷൻ. എന്നാൽ ശനിയാഴ്ച കളക്ഷനിൽ നല്ലൊരു നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സിനിമക്ക് കഴിഞ്ഞു.

    മൂന്നാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 70 കോടിയാണ് ഹൃദയപൂർവത്തിന്‍റെ ആഗോള കളക്ഷൻ. ഇത് 80 കോടി ആകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

    ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആന്‍റണി പെരുമ്പാവൂർ നിർമാണം വഹിച്ച സിനിമയാണ് ഹൃദയപൂർവം. അഖില്‍ സത്യന്റേതാണ് കഥ. നവാഗതനായ ടി.പി. സോനുവാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Box Office CollectionMovie NewsEntertainment NewsHridayapoorvam
    News Summary - Hridayapoorvam collects 38 crores in 18 days
    Similar News
    Next Story
    X