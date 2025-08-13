'ഹൃദയപൂര്വ്വം' അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു; ഇന്ത്യയിലല്ല, ഈ രാജ്യത്ത്...text_fields
സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ മോഹൻലാൽ നായകനാകുന്ന 'ഹൃദയപൂർവം' എന്ന ചിത്രത്തിനായി ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകാറുണ്ട്. ഫാമിലി എന്റർടെയ്നറായ ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചുവെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത വാർത്ത. ആദ്യ ബുക്കിങ് ജർമ്മനിയിലാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക ഫിലിംസാണ് ജർമനിയിൽ ചിത്രത്തിന്റെ വിതരണം.
ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ആഗസ്റ്റ് 28നാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തുക. ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. പുതിയ മലയാളം സിനിമകൾ ഭാഷകൾക്കപ്പുറം യുവാക്കൾക്ക് എത്രത്തോളം ആവേശമാണ് നൽകുന്നതെന്നും മലയാള സിനിമകൾ രണ്ട് തലമുറകളിലെ ആളുകൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും ടീസർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മോഹൻലാലും സത്യൻ അന്തിക്കാടും ഒന്നിച്ചുള്ള മുൻകാല ചിത്രങ്ങളുടെ മനോഹാരിത ഹൃദയപൂർവത്തിലൂടെ തിരികെ എത്തുമെന്നും, കുടുംബങ്ങൾക്ക് തിയറ്ററുകളിൽ ആസ്വദിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സിനിമയായിരിക്കുമെന്നുമാണ് ടീസറിലൂടെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത്.
സത്യൻ അന്തിക്കാടും മോഹൻലാലും ഒന്നിക്കുന്ന ഇരുപതാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഹൃദയപൂർവം. 2015-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'എന്നും എപ്പോഴും' എന്ന ചിത്രത്തിലായിരുന്നു ഇരുവരും അവസാനമായി ഒന്നിച്ചത്. ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം. ടി.പി. സോനുവാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മാളവിക മോഹനണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. സംഗീത് പ്രതാപ്, സിദ്ദിഖ്, ബാബുരാജ്, ലാലു അലക്സ്, സബിത, സംഗീത മാധവൻ നായർ എന്നിവരും മറ്റ് സഹകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പുണെയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് ചിത്രത്തിൻറേതെന്ന് സത്യൻ അന്തിക്കാട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അഖിൽ സത്യൻറേതാണു കഥ. അനൂപ് സത്യനാണ് ചിത്രത്തിൻറെ പ്രധാന സംവിധാനസഹായി. എമ്പുരാന് ശേഷം ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ഹൃദയപൂർവം.
