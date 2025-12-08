Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    8 Dec 2025 10:50 PM IST
    Updated On
    8 Dec 2025 10:50 PM IST

    ‘ഹാൽ’: അപ്പീൽ വിധിപറയാൻ മാറ്റി

    Catholic Congress, censor certificate, Haal
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: ‘ഹാ​ൽ’ സി​നി​മ​ക്ക് സെ​ൻ​സ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വ് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് ഫി​ലിം സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡും (സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡ്) കാ​ത്ത​ലി​ക് കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ന​ൽ​കി​യ അ​പ്പീ​ലു​ക​ൾ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി. അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രു​ടെ​യും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രാ​യ സി​നി​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും വാ​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ് എ​സ്.​എ. ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി, ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​വി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് വി​ധി പ​റ​യാ​ൻ മാ​റ്റി​യ​ത്.

    ഷെ​യ്ൻ നി​ഗം നാ​യ​ക​നാ​യ സി​നി​മ​യു​ടെ ഇ​തി​വൃ​ത്തം മു​സ്​​ലിം യു​വാ​വും ക്രി​സ്ത്യ​ൻ യു​വ​തി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ്ര​ണ​യ​മാ​ണ്. സി​നി​മ ല​വ്​​ജി​ഹാ​ദി​നെ പ്രോ​ൽ​സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത മ​ത​പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു​ ​ ക​ത്തോ​ലി​ക്ക കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ വാ​ദം.

    ചി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്തി​മ​സ​ന്ദേ​ശം അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​ല്ല​ല്ലോ​യെ​ന്നും ചി​ല കേ​സു​ക​ൾ സി​നി​മ​യു​ടെ സെ​ൻ​സ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വാ​ക്കാ​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ലെ ജ​ഡ്ജി​മാ​ർ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ സി​നി​മ ക​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    ഡ​സ​നോ​ളം ക​ട്ട്​ വ​രു​ത്തി​യാ​ൽ ‘എ’ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റോ​ടെ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ നി​ർ​ദേ​ശം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് നി​ർ​മാ​താ​വ് ജൂ​ബി തോ​മ​സും സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖും ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്. സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച ബീ​ഫ് ബി​രി​യാ​ണി ക​ഴി​ക്കു​ന്ന സീ​നു​ക​ള​ട​ക്കം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്ന് സി​നി​മ​യു​ടെ അ​ണി​യ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ച​തും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​യി​രു​ന്നു ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    highcourtmalayalamfilmhaal
    'HAL': Appeal transferred for judgment
