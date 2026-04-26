    Posted On
    date_range 26 April 2026 4:28 PM IST
    Updated On
    date_range 26 April 2026 4:28 PM IST

    'സൂപ്പർതാര പരിവേഷമില്ലാത്ത വലിയ മനുഷ്യർ'; മമ്മൂട്ടിയെയും മോഹൻലാലിനെയും ഇതിഹാസമെന്ന് പാർവതി വിളിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ...

    മലയാള സിനിമയുടെ വിസ്മയങ്ങളായ മമ്മൂട്ടിയെയും മോഹൻലാലിനെയും 'ഇതിഹാസങ്ങൾ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് നടി പാർവതി തിരുവോത്ത്. കേവലം ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയങ്ങൾക്കോ കൈയടികൾക്കോ അപ്പുറം, ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലും മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലും അവർ പുലർത്തുന്ന സവിശേഷമായ ഗുണങ്ങളാണ് അവരെ ഈ പദവിക്ക് അർഹരാക്കുന്നത് എന്ന് പാർവതി പറയുന്നു.

    19-ാം വയസ്സിൽ മോഹൻലാലിനൊപ്പം 'ഫ്ലാഷ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ, കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് നിഷ്പ്രയാസം കയറാനും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ-ഓഫ് ചെയ്യാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്ന് പാർവതി ഓർക്കുന്നു. ജഗതി ശ്രീകുമാറിനെപ്പോലുള്ള പ്രതിഭകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോഴും ലാലേട്ടൻ പുലർത്തുന്ന ആ ലാഘവവും സ്വാഭാവികതയുമാണ് ഒരു അഭിനേതാവിന് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റിയെന്ന് താൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അപ്പോഴാണെന്നും താരം പറയുന്നു. 'പുഴു' എന്ന ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴും സമാനമായ അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായത്. സെറ്റിലേക്ക് ഇവർ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഗാംഭീര്യം അവിടെ നിറയുമെങ്കിലും, കാമറക്ക് മുന്നിൽ തങ്ങൾ തുല്യരാണെന്ന ബോധം സഹപ്രവർത്തകരിൽ ജനിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു.

    സിനിമയിലെ വലിയ വിജയങ്ങളേക്കാൾ അവർ സെറ്റിൽ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കുന്ന കരുതലും സ്നേഹവുമാണ് അവരെ യഥാർത്ഥ ഇതിഹാസങ്ങളാക്കുന്നത്. മോശം സ്വഭാവമുള്ള ഒരാൾ എത്ര വലിയ നടനായാലും കാര്യമില്ലെന്നും, എന്നാൽ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും സെറ്റിലെ അന്തരീക്ഷത്തെ തന്നെ പോസിറ്റീവാക്കി മാറ്റുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെന്നും പാർവതി വ്യക്തമാക്കുന്നു. അഭിനയത്തിൽ തടസ്സമാകാതിരിക്കാൻ സ്വന്തം സൂപ്പർതാര പരിവേഷം അഴിച്ചുവെച്ച് സഹഅഭിനേതാക്കൾക്ക് കംഫർട്ട് നൽകുന്ന ഇവരുടെ രീതിയാണ് കലയോടുള്ള അവരുടെ അർപ്പണബോധത്തിന്റെ തെളിവ്. ചുരുക്കത്തിൽ, കാമറക്ക് മുന്നിലെ അഭിനയമികവും ജീവിതത്തിലെ മാന്യതയും ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഇതിഹാസമായി മാറുന്നതെന്ന് പാർവതി അടിവരയിടുന്നു.

    TAGS:Mohanlallegendsmalayalamfilmmammooty
    News Summary - 'Great human beings without the aura of superstardom'; The reason behind Parvathy calling Mammootty and Mohanlal legends...
