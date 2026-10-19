‘പ്രേമലു 2’വിനുവേണ്ടി നഷ്ടമായത് ഒരു വർഷം; അത് ഏറെ ബാധിച്ചു: ഗിരീഷ് എ.ഡി

‘പ്രേമലു 2’വിനുവേണ്ടി നഷ്ടമായത് ഒരു വർഷം; അത് ഏറെ ബാധിച്ചു: ഗിരീഷ് എ.ഡിtext_fields
കൊച്ചി: ‘പ്രേമലു 2’വിന്റെ ജോലികൾക്കായി ഒരു വർഷത്തോളം ചെലവഴിച്ചെന്നും ചിത്രം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നത് തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചെന്നും സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് എ.ഡി. വെളിപ്പെടുത്തി. ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസും തിരക്കഥാകൃത്ത് കിരൺ ജോസിയും ഡയരക്ഷൻ ടീമും നൽകിയ പിന്തുണയാണ് ‘ബെത്ലഹേം’ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ വിജയാഘോഷത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സംവിധായകൻ.
‘പ്രേമലു’ വൻവിജയമായതോടെ രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഗിരീഷ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. ഒരു വർഷത്തെ അധ്വാനവും സമയവും ഇതിലൂടെ നഷ്ടമായെന്നും അത് തങ്ങളെ മാനസികമായും തൊഴിൽപരമായും ബാധിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
‘ബെത്ലഹേം’ ഒരുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം നേരത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ‘പ്രേമലു’വിന്റെ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ ജോലികളിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു. ‘പ്രേമലു 2’ വേണ്ടെന്നുവെക്കേണ്ടിവന്നതോടെ ‘ബെത്ലഹേം’ ചെയ്യാമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തി. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ നിന്നവരുടെ പിന്തുണയോടെ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനായെന്നും ഗിരീഷ് പറഞ്ഞു.
‘പ്രേമലു 2’ യാഥാർഥ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വിഷുവിന് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ആലോചന. എന്നാൽ അതിനു പിന്നാലെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ‘ബെത്ലഹേം’ തിയറ്ററുകളിലെത്തിക്കാനായി. ഇത്രയും വേഗത്തിൽ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ സമയനഷ്ടമുണ്ടായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നും ഈ നേട്ടത്തെ വ്യക്തിപരമായ വിജയമായാണ് കാണുന്നതെന്നും ഗിരീഷ് വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, ‘പ്രേമലു 2’ ഉപേക്ഷിച്ചതിനു പിന്നിൽ നടൻ നസ്ലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഫലത്തർക്കമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സംവിധായകൻ ആലപ്പി അഷ്റഫ് അടുത്തിടെ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിലാണ് ഇക്കാര്യം പരാമർശിച്ചത്. ചിത്രത്തിനായി നസ്ലിൻ ഉയർന്ന പ്രതിഫലം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ച വിവരമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗിരീഷ് എ.ഡിയോ നസ്ലിനോ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രതികരണം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നില്ല.
‘പ്രേമലു’വിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഗിരീഷിന് വലിയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നസ്ലിൻ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന ബോധ്യത്തിലായിരിക്കാം ഉയർന്ന പ്രതിഫലം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും ആലപ്പി അഷ്റഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രതിഫലത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണക്കമ്പനിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരിൽനിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
‘പ്രേമലു 2’ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ യഥാർഥ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, ‘ബെത്ലഹേം’ നേടിയ വിജയത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗിരീഷ് എ.ഡി. ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണത്തിൽ പിന്തുണച്ച എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.
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