    date_range 4 Dec 2025 2:07 PM IST
    date_range 4 Dec 2025 2:07 PM IST

    ഗാർഡിയൻ എയ്ഞ്ചൽ ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്, എവിടെ കാണാം?

    ഗാർഡിയൻ എയ്ഞ്ചൽ ചിത്രത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റർ

    സജു എസ്.ദാസ് രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ച ഗാര്‍ഡിയന്‍ ഏയ്ഞ്ചല്‍ ഒ.ടി.ടിയിലേക്ക്. 2024ൽ തിയറ്ററിൽ എത്തിയ ചിത്രം ഒരു വർഷത്തിനുശേഷമാണ് ഒ.ടി.ടിയിൽ എത്തുന്നത്. ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ഴോണറിൽ പെടുന്ന ചിത്രം നാളെ മുതൽ മനോരമ മാക്സിൽ സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിക്കും.

    സജു എസ്. ദാസ്, രാഹുല്‍ മാധവ്, നഞ്ചിയമ്മ, ലത ദാസ്, ശോഭിക ബാബു, ഷാജു ശ്രീധര്‍, മേജര്‍ രവി, ഗിന്നസ് പക്രു, ലക്ഷ്മി പ്രിയ, ജോണ്‍ അലക്സാണ്ടര്‍, തുഷാര പിള്ള എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഭദ്ര ഗായത്രി പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് ആണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ നിര്‍മാണം. വേലുവാണ് ചിത്രത്തിന് ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിച്ചത്.

    സംഗീതം റാം സുരേന്ദര്‍, ചന്ദ്ര ദാസ്, പശ്ചാത്തല സംഗീതം റാം സുരേന്ദര്‍, എഡിറ്റിങ് അനൂപ് എസ്.രാജ്, കലാസംവിധാനം അര്‍ജുന്‍ രാവണ, നൃത്തസംവിധാനം മനോജി ഫിദാക്, കോസ്റ്റ്യൂംസ് സുരേഷ് ഫിറ്റ്‍വെല്‍, മേക്കപ്പ് വിനീഷ് മഠത്തില്‍, ഡി.ഐ കളറിസ്റ്റ് മുത്തുരാജ്, സൗണ്ട് ഡിസൈന്‍ എ.ബി. ജുബിന്‍, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ സതീഷ് നമ്പ്യാര്‍, സ്റ്റണ്ട് അഷ്റഫ് ഗുരുക്കള്‍, പി.ആര്‍.ഒ എ.എസ് ദിനേശ്, വാഴൂര്‍ ജോസ്, പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈന്‍ എന്‍.എസ് രതീഷ്, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ സനീഷ് ദേവ പണിക്കര്‍, സ്റ്റില്‍സ് പ്രശാന്ത് ശിവദാസ്, അഫ്സല്‍ റഹ്‍മാന്‍, പോസ്റ്റര്‍ ഡിസൈന്‍ അജയ് പോള്‍സണ്‍, പ്രൊമോഷന്‍ ആസിഫ് അലി, ലിറ്റില്‍ ഫ്രെയിംസ്, ട്രെയ്‍ലര്‍ സ്കോര്‍ ജോണ്‍സണ്‍ പീറ്റര്‍ പെരുമ്പാവൂര്‍

