Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    2 Oct 2025 6:31 PM IST
    Updated On
    2 Oct 2025 6:31 PM IST

    ഗാന്ധി ജയന്തി 2025: മഹാത്മാവിന്‍റെ ദർശനം സ്മരിക്കുന്ന അഞ്ച് സിനിമകൾ

    Mahatma Gandhi
     മഹാത്മാ ഗാന്ധി

    Listen to this Article

    രാജ്യം ഇന്ന് ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതവും തത്വചിന്തയും സിനിമകളിലൂടെ വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കാം. അഹിംസ, സത്യാഗ്രഹം, സാമൂഹ്യനീതി തുടങ്ങിയ മഹാത്മാവിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ചലച്ചിത്രലോകം പല വഴികളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങളെ പുനർവായിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് സിനിമകൾ പരിചയപ്പെടാം...

    1. ഗാന്ധി (1982)

    റിച്ചാർഡ് ആറ്റൻബറോയുടെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ ചിത്രം ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതകഥ വൈവിധ്യമാർന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സത്യാഗ്രഹവും സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും അടങ്ങിയ യാത്ര പ്രേക്ഷകനെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നു.

    ഗാന്ധി (1982)

    2. ദ മേക്കിങ് ഓഫ് ദ മഹാത്മ

    ഗാന്ധിയുടെ ബാല്യം, ലണ്ടൻ ജീവിതം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ ആസ്പദമാക്കിയ ഈ ചിത്രം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ടുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    ദ മേക്കിങ് ഓഫ് ദ മഹാത്മ

    3. ഹേ റാം

    ഇന്ത്യ വിഭജനവും സംഘർഷങ്ങളും പശ്ചാത്തലമാക്കിയ സിനിമ, മഹാത്മാവിന്റെ ദർശനം എങ്ങനെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നുവെന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

    ഹേ റാം

    4. മുന്നാഭായ് എം.ബി.ബി.എസ്

    ഹാസ്യത്തിനൊപ്പം സാമൂഹിക സന്ദേശവും ചേർത്തുനിൽക്കുന്ന ചിത്രം. ഗാന്ധിജിയുടെ സ്നേഹവും ആശയങ്ങളും ജനപ്രിയ രീതിയിൽ പുതുതലമുറയിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.

    മുന്നാഭായ് എം.ബി.ബി.എസ്

    5. ഗാന്ധി, മൈ ഫാദർ

    ഗാന്ധിജിയും മകനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സംഘർഷങ്ങളും കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളികളും ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമ. മഹാത്മാവിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.

    ഗാന്ധി, മൈ ഫാദർ

