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    Movie News
    Posted On
    date_range 17 July 2026 6:31 PM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 7:53 PM IST

    ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണമെന്റിന്റെ ആവേശത്തോടെ 'വിസിൽ' ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി

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    ഫുട്ബോൾ ടൂർണ്ണമെന്റിന്റെ ആവേശത്തോടെ വിസിൽ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി
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    മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്തിന്റെ ആവേശകരമായ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ സംസ്കാരത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കി വമ്പൻ ക്യാൻവാസിൽ സൗഹൃദത്തിന്റെയും ഫുട്ബോൾ കളിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും കഥയുമായി നവാഗതനായ രാജീവ് കൃഷ്ണ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'വിസിൽ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി. മലയാളത്തിലെ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളും പുതുമുഖങ്ങളും അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ സംഭാഷണം വിനോദ് ഗുരുവായൂർ നിർവഹിക്കുന്നു. ഷാദിൽ നീനു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിന്റെ ബാനറിൽ ഷാദിൽ മജീദ് നിർമിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ ക്യാമറ തെലുങ്ക് സിനിമാ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ അഷ്കർ അലി നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

    സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാവ് ഇ.എസ്. സൂരജ് എഡിറ്റിങ് നിർവഹിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാവായ മനോജ് അങ്കമാലി മേക്കപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. എ.ആർ. റഹ്മാന്റെ ശിഷ്യൻ കമൽ പ്രശാന്ത് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നു. പോർച്ചുഗൽ അവൻക ഇന്റർനാഷനൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അവാർഡ് ജേതാവായ വിനോദ് രവീന്ദ്രൻ കലാസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നു. വസ്ത്രാലങ്കാരം-ഗായത്രി കിഷോർ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-കെ.എസ്. ഷൈൻ, ആക്ഷൻ-അഷ്റഫ് ഗുരുക്കൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ-റിന്നി ദിവാകർ, ക്രിയേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ-മുരളി ഗിന്നസ്, സ്റ്റിൽസ്-ഷഹദ് ഹുസൈൻ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ-ആന്റണി സ്റ്റീഫൻ. ഉടൻ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നു. പി.ആർ.ഒ-എ.എസ്. ദിനേശ്.

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    TAGS:footballreleasedtournamentTitle Posterexcitement
    News Summary - 'Whistle' title poster released with the excitement of the football tournament
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