യുവസംവിധായകൻ അക്ഷയ് അജിത്തിന്റെ 'ദില്' ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചുtext_fields
കൊച്ചി: നടനും നിരവധി കവര് സോങ്ങുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനുമായ അക്ഷയ് അജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത് നായകനായി എത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രം 'ദില്' ബാംഗ്ലൂരില് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. പ്രണയത്തിനും പ്രതികാരത്തിനുമിടയിലെ മനശാസ്ത്രപരമായ പോരാട്ടമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലെ വിശ്വാസവും അവിശ്വാസവുമൊക്കെ പ്രമേയമായി വരുന്ന ദില് ഒരു ഇമോഷണല് സസ്പെന്സ് ത്രില്ലറാണെന്ന് സംവിധായകൻ അക്ഷയ് അജിത്ത് പറഞ്ഞു. വിശ്വസിച്ച ഒരാളില് നിന്നുള്ള വഞ്ചന മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം തീവ്രമായി ബാധിക്കുമെന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ് ചിത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതെന്ന് സംവിധായകനും ചിത്രത്തിലെ നായകനുമായ അക്ഷയ് അജിത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
മലയാളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ചിത്രങ്ങളിലും നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങള്ക്ക് ജീവന് പകര്ന്ന അക്ഷയ് അജിത്ത് മലയാളം, തമിഴ് ഗാനങ്ങളുടെ കവര് സോങ്ങുകള് ഒരുക്കി ദക്ഷിണേന്ത്യയില് അറിയപ്പെടുന്ന ഗായകന് കൂടിയാണ്.മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങള്ക്കു പുറമെ ഒട്ടേറെ നടീനടന്മാരെയും ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ബാംഗ്ലൂരും കേരളവുമാണ് പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകള്. 28 ന് കൊച്ചിയിൽ ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഷെഡ്യൂൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. ചിത്രത്തിന്റെ പി.ആർ.ഒ -പി.ആർ. സുമേരൻ.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register