    Movie News
    Movie News
    Posted On
    10 Feb 2026 1:56 PM IST
    Updated On
    10 Feb 2026 1:57 PM IST

    ബിജു മേനോനെതിരെ നിയമ നടപടിയുമായി സിനിമാ നിർമാതാവ്

    Biju Menon
    കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള സിനിമയുടെ പ്രമോഷനില്‍ ബിജു മേനോൻ പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന പരാതിയിൽ നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങി സിനിമ നിർമാതാവ്. സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംവിധായകൻ ബി. ഉണ്ണികൃഷ്‍ണൻ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. നിര്‍മാതാവിന് നഷ്‍ടമായത് 25 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടമായെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ ബിജു മേനോനെതിരെ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് നിര്‍മാതാവ് അനൂപ് കണ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.

    ബിജു മേനോനെതിരെ നിയമ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. നടപടി എടുക്കാമെന്ന് നേരത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർസ് അസോസിയേഷൻ ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. 25 ലക്ഷം രൂപ തനിക്ക് ഇതുമൂലം നഷ്ടമുണ്ടായി എന്നും അനൂപ് കണ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.

    സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ പരിപാടിയിൽ ബിജു മേനോൻ പങ്കെടുത്തത് ആകെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രമാണ്. ബിജു മേനോൻ പ്രമോഷന് വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതാണ്. പിന്നീൂട് ബിജു മേനോനെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രതികരണം ഉണ്ടായില്ല എന്നും അനൂപ് കണ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.

    മലയാള സിനിമയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നടൻ പ്രമോഷന് പോകാത്തിനാൽ ഒരു നിര്‍മാതാവിന് 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചാനലില്‍ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള തുകയില്‍ നിന്ന് കുറഞ്ഞതെന്ന് ഇന്നലെ സംവിധായകൻ ബി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതേ നടൻ ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്‍ത സിനിമയുടെ പ്രമോഷനും പോയിട്ടില്ല. ബിജു മേനോനെ കുറിച്ചാണ് സംസാസരിക്കുന്നത്. പേരുപറയാൻ മടിയുള്ള ആളല്ല ഞാൻ. എന്നും ബി ഉണ്ണികൃഷ്‍ണൻ പറഞ്ഞു.

    ലൊക്കേഷനില്‍ സിനിമാ ചിത്രീകരണം പലപ്പോഴും വൈകാൻ കാരണക്കാര്‍ നടീനടൻമാരാണ്. കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള സിനിമയുടെ പ്രമോഷനില്‍ ബിജു മേനോൻ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നും അദ്ദഹം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

    TAGS:PRODUCERS ASSOCIATIONBiju Menonfilm producer
    News Summary - Film producer takes legal action against Biju Menon
