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    Movie News
    Posted On
    date_range 18 July 2026 10:12 PM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 10:12 PM IST

    പുരസ്കാര നേട്ടത്തിൽ ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ: അഭിമാനനിറവിൽ ഫാസിൽ മുഹമ്മദ്

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    പുരസ്കാര നേട്ടത്തിൽ ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ: അഭിമാനനിറവിൽ ഫാസിൽ മുഹമ്മദ്
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    പൊ​ന്നാ​നി: ഒ​രു ബെ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ക​ഥാ​ത​ന്തു വാ​ണി​ജ്യ​വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പു​റ​മെ ദേ​ശീ​യ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നും അ​ർ​ഹ​മാ​കു​മ്പോ​ൾ അ​ഭി​മാ​ന ​നി​റ​വി​ലാ​ണ് പൊ​ന്നാ​നി​യും. യാ​ഥാ​സ്ഥി​തി​ക വീ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലെ കൊ​ച്ചു​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ർ​മ​വും ചി​ന്ത​യും ക​ല​ർ​ത്തി ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’​യെ​ന്ന സി​നി​മ​യാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ർ​ഹി​ച്ച അം​ഗീ​ക​ര​മാ​ണ് പൊ​ന്നാ​നി​ക്കാ​ര​നാ​യ ഫാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. മി​ക​ച്ച മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യാ​യാ​ണ് ഫാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    നേ​ര​ത്തേ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ ന​വാ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം, മി​ക​ച്ച ന​ടി​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ്, മി​ക​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സി​നി​മ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ നേ​ടി ആ​ദ്യ സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ ഹാ​ട്രി​ക് മ​ധു​രം ഫാ​സി​ൽ കൊ​യ്തി​രു​ന്നു. ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി മേ​ള​ക​ളി​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി​യ ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’ ദേ​ശീ​യ ച​ല​ച്ചി​ത്ര പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ലും മി​ക​ച്ച നേ​ട്ട​മാ​ണ് കൊ​യ്ത​ത്. ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യ ‘ട്യൂ​ഷ​ൻ വീ​ടി’​ന്റെ സം​വി​ധാ​യ​ക​നാ​യ ഫാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ ആ​ദ്യ സി​നി​മ​യാ​ണ് ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’.

    ത​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലെ ഒ​രു നു​റു​ങ്ങ് സം​ഭ​വ​ത്തെ കാ​ലി​ക​പ്ര​സ​ക്തി​യു​ള്ള സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ണ​ക്കി​യാ​ണ് ഫാ​സി​ൽ ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’​യെ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. പൊ​ന്നാ​നി തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച പൊ​ന്നാ​നി​ക്കാ​ര​ന്റെ സി​നി​മ​യി​ൽ പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗം​ഭീ​ര പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്.

    2003 കേ​ര​ള ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ മി​ക​ച്ച മ​ല​യാ​ള ചി​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ടി​യ ‘1001 നു​ണ​ക​ളി’​ൽ മി​ക​ച്ച ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഷം​ല ഹം​സ​യാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മ​യാ​യി വേ​ഷ​മി​ട്ട​ത്. മ​റ്റ് മേ​ള​ക​ളി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടു​മ്പോ​ഴും ദേ​ശീ​യ അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വ​പ്നം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഫാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ‘1001 നു​ണ​ക​ളു’​ടെ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ താ​മ​ർ, സു​ധീ​ഷ് സ്ക​റി​യ, ഫാ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ചി​ത്രം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. ദു​ൽ​ഖ​ർ സ​ൽ​മാ​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ പു​ര​സ്കാ​രം തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള സി​നി​മാ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ഏ​റെ ഊ​ർ​ജം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ഫാ​സി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:national film awardfilm newsEntertainment NewsFeminichi Fathima
    News Summary - feminichi fathima movie director
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