Madhyamam
    12 Aug 2025 10:15 AM IST
    12 Aug 2025 10:15 AM IST

    മൾട്ടിപ്ലക്സ് സിനിമ തിയറ്ററുകളിലെ അമിത ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്​: സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതായി സർക്കാർ

    Multiplex cinema
    കൊച്ചി: മൾട്ടിപ്ലക്സ് സിനിമ തിയറ്ററുകളിലെ അമിത ടിക്കറ്റ് നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പരിശോധനക്ക്​ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതായി സർക്കാർ ഹൈകോടതിയിൽ. വിശദ പഠനം ആവശ്യമുള്ള വിഷയമായതിനാലാണ്​ ജൂലൈ 26ലെ ഉത്തരവ്​ പ്രകാരം ഏഴംഗ സമിതിയെ നിയമിച്ചത്​. ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി സമിതി ചർച്ച നടത്തും. വിഷയത്തിൽ നയപരമായ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ്​ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

    സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച്​ അറിയണമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിതിൻ ജാംദാർ, ജസ്റ്റിസ് ബസന്ത് ബാലാജി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്​, സമിതി രൂപവത്​കരിച്ച്​ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ്​ ഹാജരാക്കാൻ ​സർക്കാറിന്​ നിർദേശം നൽകി. ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി സമിതി ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് മൾട്ടിപ്ലക്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഇതുസംബന്ധിച്ച് 1958ലെ കേരള സിനിമാസ് (റെഗുലേഷൻ) നിയമവും ചട്ടവും സംസ്ഥാനത്ത്​ നിലവിലുണ്ട്. സ്കീം പ്രകാരം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്​ ലൈസൻസ് നൽകുന്നതെന്നും അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. സിനിമ ടിക്കറ്റിന് ഉയർന്ന നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത്​ തടയാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്​ കോട്ടയം തിരുവാർപ്പ് സ്വദേശി ജി. മനു നായരാണ്​ ഹരജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്​. ഹരജി വീണ്ടും വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കും.

