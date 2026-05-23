    23 May 2026 3:40 PM IST
    Updated On
    23 May 2026 3:40 PM IST

    മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടും സെൻസർ ബോർഡ് വിട്ടില്ല; 'ജനനായകൻ' ഇനിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിർമാതാവ്

    തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായെങ്കിലും, ജനപ്രിയ നടൻ വിജയ്‌യുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തിന് വിരാമമിടാൻ ഒരുങ്ങിയ അവസാന ചിത്രം ഇപ്പോഴും തിയറ്ററുകളിലെത്താനാവാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. വിജയ്‌യുടെ കരിയറിലെ അവസാന ചിത്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ‘ജനനായകൻ’ എന്ന സിനിമക്ക് ഇതുവരെ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നിർമാതാവ് വെങ്കട്ട് കെ. നാരായണ വെള്ളിയാഴ്ച ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിയമപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ തർക്കങ്ങളെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ പൊങ്കൽ റിലീസിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വന്ന ചിത്രം, മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും റിലീസിനൊരുങ്ങാനാവാതെ സെൻസർ ബോർഡിന്റെ അനുമതിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

    കെ.വി.എൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഈ ചിത്രം നിർമിക്കുന്ന വെങ്കട്ട് കെ. നാരായണ, വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഒരു ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. തുടക്കത്തിൽ സിനിമയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹം വിമുഖത കാണിച്ചെങ്കിലും, ചിത്രം സെൻസർ ക്ലിയറൻസിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന സത്യം ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. വൈകാതെ തന്നെ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നും, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിജയ് ആരാധകർക്കായി ചിത്രം ഉടൻ തന്നെ തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

    തമിഴകത്തിന്റെ പ്രിയനടൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ആരാധകർക്കായി സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സിനിമാലോകം കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത വിവാദങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെ ബാധിച്ചത്. സെൻസർ ബോർഡിന്റെ പച്ചക്കൊടി ലഭിക്കുന്നതോടെ ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ റിലീസ് തീയതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന സൂചന.

    News Summary - Even after becoming the Chief Minister, the censor board has not left; 'Jananayakan' is still waiting for a certificate, says the producer
