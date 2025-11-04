Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Movie News
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 7:20 AM IST

    വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​​ പ്ര​ചോ​ദ​നം -ഷം​ല ഹം​സ

    വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​​ പ്ര​ചോ​ദ​നം -ഷം​ല ഹം​സ
    മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ (മ​ല​പ്പു​റം): ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യൊ​രു അ​വാ​ർ​ഡ്​ കി​ട്ടു​മെ​ന്ന്​ ഒ​രി​ക്ക​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​ത​ല്ലെ​ന്നും​ പു​ര​സ്​​കാ​ര​നേ​ട്ടം​ വ​ലി​യ അ​ത്​​ഭു​ത​മാ​യാ​ണ്​ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും ഷം​ല ഹം​സ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​​ ഇ​ത്ത​രം അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണ്​. ‘ഫെ​മി​നി​ച്ചി ഫാ​ത്തി​മ’​ മി​ക​ച്ച സി​നി​മ​യാ​കു​മെ​ന്നും​ അ​വാ​ർ​ഡ്​ കി​ട്ടു​മെ​ന്നും​ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ​​ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ​യി​ലും തി​യ​റ്റ​റി​ൽ റി​ലീ​സ്​ ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ഴും ന​ല്ല അ​ഭി​പ്രാ​യം ല​ഭി​ച്ച സി​നി​മ​യാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സി​നി​മ​ക്ക്​ അ​വാ​ർ​ഡ്​ കി​ട്ടി​യ​തി​ലും വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷം.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​ന റൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി​യെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ സ​ന്തോ​ഷം തോ​ന്നി​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​ഭി​ന​യി​ച്ച ‘1001 നു​ണ​ക​ൾ’ എ​ന്ന സി​നി​മ വ​ഴി​യാ​ണ് ഈ ​സി​നി​മ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. യു.എ.ഇയി​ലെ അ​ജ​്മാ​നി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​തി​​ന്റെ ഷൂ​ട്ടി​ങ്. മ​മ്മു​ക്ക​യു​ടെ കൂ​ടെ പു​ര​സ്​​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത് ഈ ​സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​​ന്റെ മാ​റ്റ്​ കൂ​ട്ടു​ന്നു. അ​ണ​ിയ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി കൂ​ടെ നി​ന്നു. ഇ​നി​യും സി​നി​മ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ഗ്ര​ഹം -ഷം​ല ഹം​സ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

