Madhyamam
    Movie News
    Movie News
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 7:49 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 7:49 PM IST

    സിനിമ നയത്തിന്‍റെ കരട് മൂന്നുമാസത്തിനകമെന്ന് സർക്കാർ ഹൈകോടതിയിൽ

    hema committee report
    കൊച്ചി: സിനിമാരംഗത്തെ വനിതകൾ നേരിടുന്ന ചൂഷണവും വിവേചനവുമടക്കം തടയാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന സിനിമ നയത്തിന്റെ കരട് മൂന്നുമാസത്തിനകം തയാറാക്കുമെന്ന് സർക്കാർ ഹൈകോടതിയിൽ. തുടർന്ന് നിയമനിർമാണം നടത്തും. നയരൂപവത്​കരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി സിനിമ കോൺക്ലേവിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നിർദേശങ്ങൾ കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെയടക്കം വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    ഏതുമേഖലയിലുള്ളവർക്കും ഇതിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. ഇതുകൂടി ക്രോഡീകരിച്ചാകും അന്തിമനയം വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുക. തുടർന്ന് വിഷയം നിയമസഭയുടെ പരിഗണനക്ക്​ വിടുമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കിടയിലെ വിവേചനങ്ങൾകൂടി പരിഹരിക്കുന്ന വിധമാകണം നിയമ നിർമാണമെന്ന് ബുധനാഴ്ച ഹരജി പരിഗണിക്കവേ ജസ്റ്റിസ് എ.കെ. ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് സി.എസ്. സുധ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്​ വാക്കാൽ പറഞ്ഞു.

    ജാതിയുടെയും സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനിതകൾക്കിടയിൽതന്നെ പല തട്ടുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയാണ്​ കോടതി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്​. സിനിമ നയരൂപവത്​കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെന്റർ ഫോർ പോളിസി റിസർച്ച് തയാറാക്കിയ അടിസ്ഥാന റിപ്പോർട്ട് കോടതിയുടെ പരിശോധനക്ക്​ മുദ്രവെച്ച കവറിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് വിമൻ ഇൻ സിനിമ കലക്ടിവ് നിർദേശിച്ചു. ഇത് സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയും സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന്​ ഹരജി വീണ്ടും സെപ്​റ്റംബർ 17ന് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

    TAGS:Kerala GovernmentHema Committee Reportfilm policyKerala News
