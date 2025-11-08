Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightദോ​ഹ ഫി​ലിം...
    Movie News
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 10:57 AM IST

    ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​വം​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 28 വ​രെ​യാ​ണ് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ
    ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​വം​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദോ​ഹ: പ്ര​ഥ​മ ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​വം​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ ക​താ​റ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. 62 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 97 സി​നി​മ​ക​ളു​മാ​യി ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 28 വ​രെ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ആ​കെ മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ക. കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സി​നി​മ​ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചാ​ണ് ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദോ​ഹ​യി​ലു​ട​നീ​ളം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, പ്ര​ത്യേ​ക സ്ക്രീ​നി​ങ്ങു​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത സം​ഗീ​ത​സം​വി​ധാ​യ​ക​നും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ ദാ​ന അ​ൽ ഫ​ർ​ദാ​നാ​ണ് ക​താ​റ സ്റ്റു​ഡി​യോ​സും ഖ​ത്ത​ർ ഫി​ൽ​ഹാ​ർ​മോ​ണി​ക് ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ തീം ​സോ​ങ് ര​ചി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​രും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​ക​ളെ കൂ​ടി ഉ​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് പ​രി​​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റൂ​ട്ട് സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ഫാ​തി​മ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ റി​മൈ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൗ​ത​ർ ബെ​ൻ ഹാ​നി​യ​യു​ടെ ‘ദ ​വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബ്’ എ​ന്ന സി​നി​മ​യു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന, ചി​ലി ക​ൾ​ച​റ​ൽ എ​ക്സ്ചേ‌​ഞ്ചി​ന്റെ ഭാ​​ഗ​മാ​യി ധാ​രാ​ളം സി​നി​മ​ക​ളും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​ശ​സ്ത അ​ർ​ജ​ന്റൈ​ൻ സം​​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ ​ഗു​സ്താ​വ സാ​ന്റ​ലോ​ല​യു​ടെ സം​​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ സം​​ഗീ​ത നി​ര​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

    ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്, മി​ശൈ​രി​ബ് ഡൗ​ൺ ടൗ​ൺ ദോ​ഹ, ലു​സൈ​ൽ ബൊ​ളെ​വാ​ർ​ഡ്, മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ഇ​സ് ലാ​മി​ക് ആ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി www.dohafilm.com സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:film festivaldohaQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Doha Film Festival from November 20
    Similar News
    Next Story
    X