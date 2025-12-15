Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightചലച്ചിത്ര വിജയങ്ങളുടെ...
    Movie News
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 10:49 AM IST

    ചലച്ചിത്ര വിജയങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റിൽ സ്ത്രീ-പുരുഷ വിവേചനം ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ ഓപൺഫോറത്തിൽ വിമർശനം

    text_fields
    bookmark_border
    ചലച്ചിത്ര വിജയങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റിൽ സ്ത്രീ-പുരുഷ വിവേചനം ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ ഓപൺഫോറത്തിൽ വിമർശനം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഐ.​എ​ഫ്‌.​എ​ഫ്‌.​കെ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​യി​ലെ പു​രു​ഷാ​ധി​പ​ത്യം: അ​ധി​കാ​രം, ലിം​ഗം, രാ​ഷ്ട്രീ​യം’ എ​ന്ന ഓ​പ​ൺ ഫോ​റം, സി​നി​മ​യി​ലെ ലിം​ഗ​വി​വേ​ച​നം എ​ങ്ങ​നെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. സ്ത്രീ​കേ​ന്ദ്രി​ത​മാ​യ സി​നി​മ​ക​ൾ വി​ജ​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന്‍റെ നേ​ട്ടം കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഫ​ല​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ, പു​രു​ഷ​കേ​ന്ദ്രി​ത സി​നി​മ​ക​ളു​ടെ വി​ജ​യം നാ​യ​ക​ന്‍റെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​ജ​യ​മാ​യി സാ​ധാ​ര​ണ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി ഫോ​റ​ത്തി​ൽ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. സ്രേ​യ ശ്രീ​കു​മാ​ർ മോ​ഡ​റേ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ച​ല​ച്ചി​ത്ര എ​ഡി​റ്റ​റും മു​ൻ ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നു​മാ​യ ബീ​ന പോ​ൾ, ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​രൂ​പ​ക​ൻ ജി.​പി. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഡ​ബി​ങ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് ഭാ​ഗ്യ​ല​ക്ഷ്മി, ഗ​വേ​ഷ​ക ഡോ. ​രേ​ഖ രാ​ജ്, സം​വി​ധാ​യി​ക ഐ.​ജി. മി​നി, ച​ല​ച്ചി​ത്ര നി​രൂ​പ​ക ഡോ. ​അ​നു പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ക​ലാ​രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​വും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത സം​വി​ധാ​യി​ക മി​നി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സി​നി​മ​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും, ചി​ല കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മ തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​ക​ളും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ളും ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഭാ​ഗ്യ​ല​ക്ഷ്മി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ന​ടി​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​നെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച ഭാ​ഗ്യ​ല​ക്ഷ്മി, സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ അ​തി​ജീ​വി​ത​യാ​യ ന​ടി​ക്ക് സി​നി​മാ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ന്ന് യാ​തൊ​രു പി​ന്തു​ണ​യും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും, അ​വ​ൾ ഒ​റ്റ​യ്ക്കാ​ണ് അ​തി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​ത് സി​നി​മാ​രം​ഗ​ത്ത് സ്ത്രീ​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​രു​ഷ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ​വും അം​ഗീ​കാ​ര​വും സ്ത്രീ ​അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​തും ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    ‘ജ​ന​പ്രി​യ നാ​യ​ക​ൻ’ പോ​ലു​ള്ള വി​ശേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യും പു​രു​ഷ അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പു​രു​ഷ-​സ്ത്രീ വേ​ത​ന വ്യ​ത്യാ​സം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ അ​സ​മ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ജി. ​പി. രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.​സെ​ഷ​നി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ​വേ​ഷ​ക ഡോ. ​രേ​ഖ രാ​ജ് ര​ചി​ച്ച ‘പെ​ൺ​തി​ര’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​വും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:iffktrivandrumfilm newsEntertainment News
    News Summary - Discrimination between men and women in crediting film successes criticized at IFFK Open Forum
    Similar News
    Next Story
    X