ചൂരലെടുത്ത് സജിന്‍ മാഷായി ധ്യാന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍; 'കല്യാണമരം' ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു

ചൂരലെടുത്ത് സജിന് മാഷായി ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന്; 'കല്യാണമരം' ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചുtext_fields
മീര വാസുദേവ്, ആതിര പട്ടേല്, ദേവനന്ദ ജിബിന്, ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മറിയം സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് രാജേഷ് അമനകര ഒരുക്കുന്ന ഫാമിലി എന്റര്ടെയ്നറായ കല്യാണമരത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. ധ്യാനിന്റെ കഴിഞ്ഞ സിനിമകളില് നിന്നൊക്കെ ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് കല്യാണമരത്തിലെ കഥാപാത്രമായ സജിന്മാഷ്. ചെറിയ ഇടവേളക്ക് ശേഷം മീര വാസുദേവ് മലയാളത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്ന സിനിമ കൂടിയാണ് കല്യാണമരം.
മലയാളികളുടെ ഏറെ പ്രിയങ്കരിയായ ബാലതാരം ദേവനന്ദയുടെ മല്ലിക എന്ന കഥാപാത്രം മലയാളികള്ക്ക് ഏറെ വാത്സല്യം തോന്നുന്ന കഥാപാത്രമാകുമെന്നതില് തര്ക്കമില്ല. ആതിര പട്ടേലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തില് കാഴ്ച വെക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. കല്യാണമരം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കുടുംബകഥ പറയുന്ന സിനിമയാണെന്ന് സംവിധായകന് രാജേഷ് അമനകര പറഞ്ഞു. നർമത്തില് ചാലിച്ച് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഏറെ രസിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് സംവിധായകന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എറണാകുളം, പാലാ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലായി ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ധ്യാന് ശ്രീനിവാസന്, മീര വാസുദേവ്, ആതിര പട്ടേല്, ദേവനന്ദ ജിബിന്, പ്രശാന്ത് മുരളി, മനോജ് കെ.യു, പ്രബിൻ ബാലൻ, അമൽ രാജ് ദേവ്, ഓമനയമ്മ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാക്കൾ. നിർമാതാവായ സജി കെ.ഏലിയാസ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകന്റെ വേഷത്തിലും സിനിമയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. കാമറ - രജീഷ് രാമന്, കഥ - വിദ്യ രാജേഷ്, സംഭാഷണം - പ്രദീപ് കെ. നായര്, പ്രൊഡക്ഷന് കണ്ട്രോളര്- ഷാജി പട്ടിക്കര, കലാസംവിധാനം- സഹസ് ബാല, എഡിറ്റിങ്- രതിന് രാധാകൃഷ്ണന്, സംഗീതം -അജയ് ജോസഫ്, ഗാനരചന- സന്തോഷ് വർമ, മേക്കപ്പ് - റഹീം കൊടുങ്ങല്ലൂര്, വസ്ത്രാലങ്കാരം - രാധാകൃഷ്ണന് മങ്ങാട്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - നസീർ കുത്തുപറമ്പ്, പി.ആര്.ഒ -പി ആര് സുമേരന്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -പ്രതീഷ് കൃഷ്ണ, ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ -നിഖിൽ പ്രേംരാജ്, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-എം.എസ്. നിതിൻ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർമാർ- അർജുൻ കേശവൻ ബാബു, നിഹാൽ. സ്റ്റില്സ് - ഗിരിശങ്കര്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈന്സ് -ജിസന് പോള്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register