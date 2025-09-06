Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 6 Sept 2025 9:19 PM IST
    date_range 6 Sept 2025 9:19 PM IST

    പാലക്കാട് കാണിക്കാമോയെന്ന് അട്ടപ്പാടിയിലെ കുട്ടികൾ; കാഴ്ചകളുമായി യാത്രയൊരുക്കി മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്നേഹം

    അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ട​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​ക്കെ​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ കൊ​ച്ചി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ജ​ന്മ​ദി​നം കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ച്ചി: ‘ഞ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ന്ന് പാ​ല​ക്കാ​ട് കാ​ണി​ക്കാ​മോ... ബ​സി​ൽ ക​യ​റ്റാ​മോ...’ ഇ​താ​യി​രു​ന്നു അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് 20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റ​ക​ലെ കാ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ പാ​ർ​ക്കു​ന്ന ആ ​കു​ട്ടി​ക​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​ത്. അ​തി​ന് ഉ​ത്ത​രം പ​റ​ഞ്ഞ​ത് ന​ട​ൻ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യാ​ണ്. അ​ങ്ങ​നെ ആ ​കു​ട്ടി​ക​ൾ പാ​ല​ക്കാ​ടും ക​ട​ന്ന് കൊ​ച്ചി ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി. മെ​ട്രോ​യി​ൽ യാ​ത്ര​ചെ​യ്തും വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ണ്ടും മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​മാ​ഘോ​ഷി​ച്ചും അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യൊ​രു യാ​ത്ര​യാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ വി​മാ​നം പ​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടു. അ​തി​നെ തൊ​ട്ടു. സ്വ​പ്നം കാ​ണാ​തി​രു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ ഒ​റ്റ​സ്വ​ര​ത്തി​ൽ വി​ളി​ച്ച​ത് ഒ​രേ​യൊ​രു പേ​ര്: മ​മ്മൂ​ക്കാ...!

    പാ​ല​ക്കാ​ട് അ​ട്ട​പ്പാ​ടി ആ​ന​വാ​യ് ഗ​വ. എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 19 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും 11 അ​ധ്യാ​പ​ക​രും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ​യും നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വും ആ​ലു​വ രാ​ജ​ഗി​രി ആ​ശു​പ​ത്രി​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.

    മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഷെ​യ​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നും ആ​ലു​വ രാ​ജ​ഗി​രി ആ​ശു​പ​ത്രി​യും ചേ​ർ​ന്ന് വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് കാ​ണാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളെ കൊ​ച്ചി കാ​ണി​ക്കാ​നും മെ​ട്രോ​യി​ൽ ക​യ​റ്റാ​നും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​ത് മ​മ്മൂ​ട്ടി​യാ​ണ്. രാ​ത്രി പാ​ല​ക്കാ​ടു​നി​ന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ​ത്തി​യ സം​ഘം ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി ജ്യോ​തി​ർ​ഭ​വ​നി​ൽ താ​മ​സി​ച്ച്, അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ ഏ​ഴോ​ടെ ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് മെ​ട്രോ​യി​ൽ ആ​ലു​വ​യി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘം ടൂ​റി​സ്റ്റ് ബ​സി​ൽ ക​യ​റി രാ​ജ​ഗി​രി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്. അ​വി​ടെ പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം, അ​വ​ർ റോ​ബോ​ട്ടി​ക് സ​ർ​ജ​റി​യു​ടെ വി​സ്മ​യ​ലോ​കം നേ​രി​ൽ ക​ണ്ടു. റോ​ബോ​ട്ടി​ക് ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ആ​ർ. ര​വി​കാ​ന്ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​രീ​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി.

    മെ​ട്രോ ഫീ​ഡ​ർ ബ​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര. വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തും പ​റ​ന്നു​യ​രു​ന്ന​തും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക ഗാ​ല​റി​യി​ൽ​നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് അ​വ​ർ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു.

    പി​ന്നീ​ട് വി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​യും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. അ​വി​ടെ​വെ​ച്ച് മ​മ്മൂ​ട്ടി​യു​ടെ പി​റ​ന്നാ​ളി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ൾ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തി. രാ​ജ​ഗി​രി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫാ. ​ജോ​ൺ​സ​ൺ വാ​ഴ​പ്പി​ള്ളി, കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഷെ​യ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഫാ. ​തോ​മ​സ് കു​ര്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. യാ​ത്ര​ക്ക് ത​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി മ​മ്മൂ​ട്ടി സ​ന്ത​ത​സ​ഹ​ചാ​രി​യാ​യ എ​സ്. ജോ​ർ​ജി​നെ ചെ​ന്നൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു. കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഷെ​യ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റോ​ബ​ർ​ട്ട് കു​ര്യാ​ക്കോ​സും ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത ത​വ​ണ വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​യൊ​രു​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് മ​മ്മൂ​ട്ടി ഇ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​നം.

    TAGS:MammoottyattapadiEntertainment News
    News Summary - Children in Attappadi ask if they can show Palakkad; Mammootty's love prepares a trip with sights
