Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_right‘ഹാൽ’ സിനിമക്ക് സെൻസർ...
    Movie News
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 10:18 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 10:18 PM IST

    ‘ഹാൽ’ സിനിമക്ക് സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: അപ്പീലുമായി കേന്ദ്രവും സെൻസർ ബോർഡും

    text_fields
    bookmark_border
    ചി​ല രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മാ​ത്രം ശ​രി​​വെ​ച്ച സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ണ്​ ഹ​ര​ജി
    ‘ഹാൽ’ സിനിമക്ക് സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: അപ്പീലുമായി കേന്ദ്രവും സെൻസർ ബോർഡും
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ‘ഹാ​ൽ’ സി​നി​മ​ക്ക് സെ​ൻ​സ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച് ഉ​ത്ത​ര​വ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റും ഫി​ലിം സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡും അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി​യു​മാ​യി ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ​സി​നി​മ​യി​ലെ ചി​ല രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മാ​ത്രം ശ​രി​​വെ​ച്ച സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​ണ്​ ഹ​ര​ജി. ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്താ​ൽ മാ​ത്ര​മേ സി​നി​മ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്കൂ​വെ​ന്നും ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ‘എ’ ​സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡ് തീ​രു​മാ​നം റ​ദ്ദാ​ക്കി ന​വം​ബ​ർ 14നാ​ണ്​ സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    അ​തി​നി​ടെ, സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ കാ​ത്ത​ലി​ക്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ലി​ൽ ​ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ലെ ജ​ഡ്ജി​മാ​രാ​യ ജ​സ്റ്റി​സ് എ​സ്.​എ. ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി, ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​വി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ കാ​ക്ക​നാ​ട്​ പ​ട​മു​ഗ​ളി​ലെ സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ലെ​ത്തി ബു​ധ​നാ​ഴ്​​ച സി​നി​മ ക​ണ്ടു.

    ഷെ​യ്ൻ നി​ഗം നാ​യ​ക​നാ​യ സി​നി​മ​ക്ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കാ​ൻ ഇ​രു​പ​തോ​ളം മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സെ​ൻ​സ​ർ ബോ​ർ​ഡ് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    ബീ​ഫ് ബി​രി​യാ​ണി ക​ഴി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​മ​ട​ക്കം നീ​ക്കു​ക, രാ​ഖി ധ​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക, ക്രൈ​സ്ത​വ മ​ത​വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചി​ല രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ബോ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. മു​സ്‌​ലിം ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യും ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ്ര​ണ​യ​മാ​ണ് ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​മേ​യം.

    സി​നി​മ ല​ക്ഷ്മ​ണ​രേ​ഖ ലം​ഘി​ച്ചെ​ന്നും പൊ​തു​ക്ര​മ​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നു​മ​ട​ക്കം മു​മ്പ്​ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച വാ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി​യി​ലും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ഭി​പ്രാ​യ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ങ്കി​ലും മ​ത​വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ വ്ര​ണ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത​ട​ക്കം ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​ന്​ പ​രി​മി​തി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​പ്പീ​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കും​വ​രെ സിം​ഗി​ൾ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ സ്​​റ്റേ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:censor certificateHaal movie
    News Summary - Center and Censor Board appealed against Censor certificate for Haal movie
    Similar News
    Next Story
    X