Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightEntertainmentchevron_rightMovie Newschevron_rightഹി​രോ​ഷി​മ​യും...
    Movie News
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 8:57 AM IST

    ഹി​രോ​ഷി​മ​യും നാ​ഗ​സാ​ക്കി​യും ഇ​നി കാ​മ​റൂ​ൺ സി​നി​മ

    text_fields
    bookmark_border
    James Cameron
    cancel
    camera_alt

    ജ​യിം​സ് കാ​മ​റൂ​ൺ

    അ​ണു​ബോം​ബി​ന്റെ നി​ർ​മാ​താ​വി​ന്റെ മ​നോ​സം​ഘ​ർ​ഷം ‘ഓ​പ​ൺ​ഹൈ​മ​റി’​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​പ്പോ​ളും, ഹി​രോ​ഷി​മ​യു​ടെ​യും നാ​ഗ​സാ​ക്കി​യു​ടെ​യും അ​വി​ട​ത്തെ ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ​യും ദു​ര​ന്ത​വി​ധി​യെ വ​ര​ച്ചു​കാ​ണി​ക്കാ​തെ ക്രി​സ്റ്റ​ഫ​ർ നോ​ള​ൻ ഒ​ളി​ച്ചു​ക​ളി ന​ട​ത്തി​യെ​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക്കു പി​ന്നാ​ലെ, ആ​ണ​വ​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ക​റു​ത്ത അ​ധ്യാ​യം വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന ചി​ത്ര​വു​മാ​യി ലോ​കോ​ത്ത​ര സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ജ​യിം​സ് കാ​മ​റൂ​ൺ. ചാ​ൾ​സ് പെ​ല്ലെ​ഗ്രി​നോ എ​ഴു​തി​യ, അ​ടു​ത്തി​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ‘ഗോ​സ്റ്റ്സ് ഓ​ഫ് ഹി​രോ​ഷി​മ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ സം​ഭ​വ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് കാ​മ​റൂ​ണി​ന്റെ പു​തി​യ ചി​ത്രം.

    വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​താ​ർ മൂ​ന്നാം ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ​യും ഇ​തി​ന​കം എ​ഴു​തി​ത്തീ​ർ​ത്ത നാ​ല്, അഞ്ച് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ്രോ​ജ​ക്ടാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തെ​ന്ന് കാ​മ​റൂ​ൺ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കു​ന്നു. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സേ​ന ആ​ദ്യ ബോം​ബ് ഹി​രോ​ഷി​മ​യി​ൽ വീ​ഴ്ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ ​എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന നാ​ഗ​സാ​ക്കി സ്വ​ദേ​ശി സു​ടോ​മോ യ​മ​ഗു​ച്ചി​യു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന​മാ​ണ് ക​ഥ. എ​ങ്ങ​നെ​യോ അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട് യ​മ​ഗു​ച്ചി നാ​ഗ​സാ​ക്കി​യി​ലേ​ക്ക് ട്രെ​യി​ൻ ക​യ​റി. എ​ന്നാ​ൽ, നാ​ഗ​സാ​ക്കി​യി​ലും മ​ര​ണ​ബോം​ബ് വീ​ണു. അ​ത്യ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി​യാ​ക്കി, അ​ദ്ദേ​ഹം അ​തി​നെ​യും അ​തി​ജീ​വി​ച്ചു. ഒ​ടു​വി​ൽ 93ാം വ​യ​സ്സി​ൽ 2010ൽ ​ആ​ണ് യ​മ​ഗു​ച്ചി​യു​ടെ വി​യോ​ഗം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:hiroshimaNagasakiCenemaJames Cameron
    News Summary - Cenema based on Hiroshima, Nagasaki incident
    Similar News
    Next Story
    X