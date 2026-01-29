Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    29 Jan 2026 12:24 PM IST
    29 Jan 2026 12:24 PM IST

    ജനനായകന് യു/എ 16+ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ സെൻസർ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു; പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്ത്‍?

    ജനനായകന് യു/എ 16+ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ സെൻസർ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു; പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്ത്‍?
    വിജയ്‌യുടെ അവസാന ചിത്രമായ ജനനായകന് സെൻസർഷിപ്പ് ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ്. സെൻസർ ബോർഡ് പ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവ് കെ.വി.എൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ വെങ്കട്ട് കെ. നാരായണന് ലഭിച്ച കത്ത് പുറത്തുവന്നതോടെ ചർച്ചകളുടെ വ്യാപ്തി വർധിച്ചു. 2025 ഡിസംബർ 22ന് എഴുതിയ കത്തിൽ, ബോർഡ് ആദ്യം ജനനായകന് യു/എ 16+ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതായി വ്യക്തമാണ്.

    16 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെ സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്തിനായി തിയറ്ററുകളിൽ കൊണ്ടുപോകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കണമെന്നും ബോർഡ് നിർദ്ദേശിച്ച കട്ടുകൾ നിർമാതാക്കൾ പ്രയോഗിക്കണമെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. ഒടുവിൽ, നിർമാതാക്കൾ സെൻസർ ബോർഡ് നിർദ്ദേശിച്ച വെട്ടിക്കുറവുകൾ അംഗീകരിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ബോർഡിലെ ഒരു അംഗം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തെ എതിർത്തു. ഇതാണ് സിനിമയുടെ സെൻസർഷിപ്പ് ക്ലിയറൻസിൽ കൂടുതൽ കാലതാമസമുണ്ടാക്കിയത്.

    ഇന്ത്യയിൽ മതപരമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില രംഗങ്ങൾ സിനിമയിലുണ്ടെന്ന് ബോർഡ് പറയുന്നു. ബോർഡ് തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെ.വി.എൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ വെങ്കട്ട് കെ. നാരായണൻ ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സെൻസർ ബോർഡിനെതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത കേസ് പിൻവലിച്ച് റിവൈസിങ് കമ്മിറ്റിയെ സമീപിക്കാൻ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാവ് തീരുമാനിച്ചതായാണ് പുതിയ അഭ്യൂഹം.

