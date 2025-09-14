Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    14 Sept 2025 10:23 AM IST
    14 Sept 2025 10:23 AM IST

    ചന്ദ്രക്ക് സൂപ്പർ പവർ ലഭിക്കുന്ന ‘ലോ​ക'​യി​ലെ ഗു​ഹ പ​യ്യാ​വൂ​രി​ൽ

    ചന്ദ്രക്ക് സൂപ്പർ പവർ ലഭിക്കുന്ന ‘ലോ​ക​യി​ലെ ഗു​ഹ പ​യ്യാ​വൂ​രി​ൽ
    ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം: ഓ​ണം റി​ലീ​സാ​യെ​ത്തി വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​യ 'ലോ​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ വ​ൺ -ച​ന്ദ്ര' സി​നി​മ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ലോ​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഗു​ഹ​യു​ള്ള​ത് പ​യ്യാ​വൂ​ർ കു​ഞ്ഞി​പ്പ​റ​മ്പി​ലാ​ണ്. ഡൊ​മ​നി​ക് അ​രു​ൺ സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത സി​നി​മ​യി​ലെ ഫ്ലാ​ഷ് ബാ​ക്ക് സീ​നി​ലാ​ണ് ഗു​ഹ​യു​ടെ ഉ​ൾ​വ​ശം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ മ​റ്റൊ​രു ഗു​ഹ​യി​ലും ഈ ​സീ​നി​ന്‍റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ലാ​ണ് പ​യ്യാ​വൂ​രി​ലെ രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    സി​നി​മ വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​യ​തോ​ടെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത്ര​യൊ​ന്നും പ​രി​ചി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത കു​ഞ്ഞി​പ്പ​റ​മ്പ് ഗു​ഹ സാ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യി. നേ​ര​ത്തെ 'കു​മാ​രി' എ​ന്ന സി​നി​മ​യും ഇ​വി​ടെ ഷൂ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. കു​ഞ്ഞി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ സ്ഥ​ല​ത്തു​ള്ള പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​മാ​യ ഈ ​ഗു​ഹ​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 500 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ണ്ട്. ശ​രാ​ശ​രി അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 15 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള​താ​ണ് ഗു​ഹ. വീ​തി ഏ​ക​ദേ​ശം 10 മീ​റ്റ​ർ ഉ​ണ്ട്. ഗു​ഹ​യു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​യ​രം ഒ​രു മീ​റ്റ​ർ വ​രെ കു​റ​യു​ക​യും ചി​ല​യി​ട​ത്ത് 15 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ​യും ഉ​ണ്ടാ​കും.

    ഒ​രു മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​മു​ള്ളി​ട​ത്ത് മു​ട്ടി​ൽ ഇ​ഴ​ഞ്ഞു വേ​ണം പോ​കാ​ൻ. ഇ​രു​ട്ട് മൂ​ടി​യ ഗു​ഹ​യി​ൽ ക​യ​റി ഏ​ക​ദേ​ശം 150 മീ​റ്റ​ർ ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്കു ന​ട​ന്നാ​ൽ മു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു വ​ലി​യ ദ്വാ​രം കാ​ണാം. അ​തി​ൽ നി​ന്നും പ്ര​കാ​ശം ഉ​ള്ളി​ലേ​ക്കു പ​തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​വി​ടു​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. പു​റ​ത്ത് എ​ത്ര ചൂ​ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഉ​ള്ളി​ൽ ന​ല്ല ത​ണു​പ്പാ​ണ്.വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് നി​ര​വ​ധി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഗു​ഹ​യി​ൽ ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ നി​ല​വി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ക​യ​റാ​നാ​കി​ല്ല.

    ലോക എന്ന് പേരുള്ള സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂനിവേഴ്സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണ് ലോക-ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര. ദുൽഖർ സൽമാന്‍റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമിച്ച ഏഴാമത്തെ ചിത്രമാണ് ലോക. കല്യാണി പ്രിയദർശനാണ് നായിക. നസ്ലിൻ, സാൻഡി, ചന്തു സലിംകുമാർ, അരുൺ കുര്യൻ, ശരത് സഭ, നിഷാന്ത് സാഗർ, വിജയരാഘവൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

    ലോകയുടെ ഡിജിറ്റൽ അവകാശങ്ങൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സ്വന്തമാക്കിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സോ സിനിമയുടെ നിർമാതാക്കളോ ഇതിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. വൺ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ അവസാന വാരത്തിൽ ചിത്രം ഒ.ടി.ടിയിൽ എത്തുമെന്നാണ്. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിൽ ഒ.ടി.ടി പതിപ്പ് സ്ട്രീം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

