ടൊവീനോ തോമസ് പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുന്ന 'അജയന്‍റെ രണ്ടാം മോഷണം' എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് അഭിനേതാക്കളെ തേടുന്നു. ടൊവീനോയുടെ കുട്ടിക്കാലം അവതരിപ്പിക്കാൻ 8നും 10നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ബാലതാരങ്ങളെ മുതൽ 70 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരെ വരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

History is witness to the fact that talents who have auditioned for a role have gone on to create wonders onscreen later. Here is an opportunity for you too. Releasing Casting call for #AjayanteRandamMoshanam. pic.twitter.com/zlw84ejH2i