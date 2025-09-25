Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Sept 2025 2:32 PM IST
    date_range 25 Sept 2025 2:32 PM IST

    '96'ന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു; ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചവർ തന്നെ തിരികെയെത്തുമെന്ന് സംവിധായകൻ

    96ന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു; ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചവർ തന്നെ തിരികെയെത്തുമെന്ന് സംവിധായകൻ
    വ്യാപകമായ നിരൂപക പ്രശംസ ലഭിച്ച ചിത്രമാണ് 'മെയ്യഴകൻ'. സി. പ്രേംകുമാർ ആയിരുന്നു കാർത്തി നായകനായ ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധായകൻ. ഇപ്പോഴിതാ, വിജയ് സേതുപതിയും തൃഷയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച തന്റെ ആദ്യ റൊമാന്റിക് ചിത്രമായ '96' ന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ് അദ്ദേഹം.

    ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന '96' ന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്‍റെ പൂർത്തിയാക്കിയ തിരക്കഥ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് തന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച രചനയായി കണക്കാക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ അഭിനേതാക്കളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാതെ താൻ എന്തുകൊണ്ട് സിനിമ ചെയ്യില്ലെന്നും പ്രേംകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ഗലാട്ട പ്ലസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    'കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഞാൻ തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച രചന അതാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം. കാരണം അത്തരമൊരു സിനിമയുടെ തുടർച്ച എഴുതാൻ ഞാൻ പോലും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. പലരും എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. പല തുടർച്ചകളും നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ തുടർച്ചകളും നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ കഥയും ഞാൻ വായിച്ചതിനുശേഷം, അത് എഴുതാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എഴുതാൻ വളരെ രസകരവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു' -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    പൂർത്തിയായ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഫീഡ്‌ബാക്കും സംവിധായകൻ പങ്കുവെച്ചു. ആദ്യ ചിത്രമായ 96 നേക്കാൾ വളരെ മികച്ചതാണ് ഇതെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞതായി പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞു. ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ താരനിരയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയിലും പ്രേംകുമാർ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു.

    ഈ ചിത്രത്തിനും 96ലെ അതേ താരനിരയെ തന്നെ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആദ്യ ചിത്രത്തിന് 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നത്. അതിനാൽ എല്ലാവരും ഉചിതമായ ഗെറ്റപ്പുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം. അതിനാൽ അത് ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഉയർന്ന ബജറ്റും ഇതിന് ആവശ്യമാണ്. 96ൽ അഭിനയിച്ച എല്ലാ നടന്മാരോടും താൻ നന്ദിയുള്ളവനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഷൂട്ടിങ് അടുത്ത വർഷം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

