Madhyamam
    8 Jan 2026 9:02 AM IST
    8 Jan 2026 9:02 AM IST

    ഭ്രമയുഗം ഓസ്‌കർ അക്കാദമി മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ

    ഭ്രമയുഗം ഓസ്‌കർ അക്കാദമി മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ
    മ​മ്മൂ​ട്ടി നാ​യ​ക​നാ​യ ‘ഭ്ര​മ​യു​ഗം’ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 12ന്‌ ​ലോ​സാ​ഞ്ച​ല​സി​ലെ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​സ്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും. അ​ക്കാ​ദ​മി മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്റെ ‘വെ​യ​ർ ദ ​ഫോ​റ​സ്‌​റ്റ്‌ മീ​റ്റ്‌​സ്‌ ദ ​സീ’ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്‌ ചി​ത്രം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള നാ​ടോ​ടി​ക്ക​ഥ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന 11 ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ രാ​ഹു​ൽ സ​ദാ​ശി​വ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ്‌ ഈ ​വി​വ​രം ത​ന്റെ ഇ​ൻ​സ്‌​റ്റ​ഗ്രാം പേ​ജി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കു​വെച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഏ​ക ഇ​ന്ത്യ​ൻ ചി​ത്ര​മാ​ണ്‌ ഭ്ര​മ​യു​ഗം. പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​ത്തു​ചേ​ര്‍ന്നു​ള്ള വിഡി​യോ അ​ക്കാ​ദ​മി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ ഭ്ര​മ​യു​ഗ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്‌.

    ഭൂതകാലം എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്​ത ഭ്രമയുഗം 2024 ഫെബ്രുവരി 15നാണ് തിയറ്ററിൽ എത്തിയത്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലെത്തിയ ചിത്രം ബോക്സ്ഓഫിസിൽ മികച്ച വിജയം നേടി. 60കോടിയാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ചത്. മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലും ഭ്രമയുഗം മികച്ച അഭിപ്രായം നേടി. കൊടുമൺ പോറ്റിയായുള്ള മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രകടനം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

    സിദ്ധാർഥ് ഭരതനും അർജുൻ അശോകനുമായിരുന്നു മറ്റുപ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം അർജുന്റെയും കൊടുമൺ പോറ്റിയുടെ ജോലിക്കാരനായി എത്തിയ സിദ്ധാർഥ് ഭരതന്റേയും പ്രകടനം കൈയടി നേടി. അമാൽഡ ലിസ്, മണികണ്ഠൻ എന്നിവരാണ് മറ്റു താരങ്ങൾ. വൈ നോട്ട് സ്റ്റുഡിയോസും നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസും ആദ്യമായി നിര്‍മിച്ച മലയാള ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഹൊറർ ത്രില്ലർ സിനിമകൾക്കു മാത്രമായി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊ‍ഡക്‌ഷൻ ഹൗസ് ആണ് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്.

