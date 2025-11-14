Begin typing your search above and press return to search.
    ‘ബൊഗേൻ വില്ല’ എൻട്രി: ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിന് പരിഗണിക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    കൊച്ചി: പോർട്ടൽ തകരാർമൂലം ‘ബൊഗേൻ വില്ല’ സിനിമക്ക്​ 2024ലെ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന പരാതിയിൽ പത്തു ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി. പോർട്ടൽ തകരാർ ആയതിനാൽ തീയതി നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അന്നേ ദിവസം തന്നെ നിർമാതാക്കളായ അമൽ നീരദ് പ്രൊഡക്‌ഷൻസ് നൽകിയ നിവേദനം പരിഗണിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് ജസ്റ്റിസ് വി.ജി. അരുൺ വാർത്താവിതരണ മന്ത്രാലയത്തിന്​ നിർദേശം നൽകിയത്​.

    പുരസ്കാരത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഒക്ടോബർ 31 വരെയായിരുന്നു അവസരം. എന്നാൽ, പോർട്ടൽ തകരാർമൂലം നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനായില്ലെന്ന്​ നിർമാതാക്കൾ പരാതി നൽകി. നടപടിയില്ലാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ്​ ഹരജി നൽകിയത്​. ഏറെ നിരൂപകശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രം മത്സരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെവന്നാൽ അണിയറക്കാരെയും അഭിനേതാക്കളെയും ബാധിക്കുമെന്നാണ്​ ഹരജിക്കാരുടെ വാദം.

    ഒക്ടോബർ 10നു തന്നെ പോർട്ടൽ തുറന്നതാണെന്നും വ്യാപക പ്രചാരണം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു. പോർട്ടലിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നിർമാതാക്കൾ നേരത്തേ തന്നെ പരാതി നൽകിയിരുന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു.

