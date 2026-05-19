ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 'കറുപ്പ്' തരംഗം; 3 ദിവസം കൊണ്ട് 100 കോടി, അണിയറപ്രവർത്തകരെ നേരിട്ട് അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്!
മേയ് 15-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ സൂര്യ ചിത്രം 'കറുപ്പ്' വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 100 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വമ്പൻ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറപ്രവർത്തകരെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് നേരിട്ട് അഭിനന്ദിച്ചു.
തൃഷ കൃഷ്ണൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ചിത്രം ആയുഷ്മാൻ ഖുറാനയുടെ 'പതി പത്നി ഔർ വോ 2', സഞ്ജയ് ദത്ത് കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാകുന്ന 'ആഖരി സവാൽ' എന്നീ ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുടെ കടുത്ത ബോക്സ് ഓഫീസ് മത്സരത്തെ അതിജീവിച്ചാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ചിത്രത്തിന്റെ വൻ വിജയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നിർമ്മാതാവ് എസ്.ആർ. പ്രഭുവിനെ വിളിച്ച് തന്റെ ആശംസകൾ അറിയിച്ച വിവരം അണിയറപ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിൽ തരംഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഈ അഭിനന്ദനം 'കറുപ്പ്' സിനിമയുടെ മുഴുവൻ ടീമിനും വലിയൊരു ഊർജ്ജമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ പറഞ്ഞു.
ബോക്സ് ഓഫീസ് ട്രാക്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റായ സാക്നിൽകിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇതുവരെ 95.30 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് കളക്ഷനും 82.30 കോടി രൂപ നെറ്റ് കളക്ഷനും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിൽ കളക്ഷനിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായെങ്കിലും വിദേശ മാർക്കറ്റുകളിൽ റിലീസിന്റെ നാലാം ദിവസവും 4 കോടി രൂപ നേടിക്കൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ ആകെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 46 കോടി രൂപയായി ഉയർത്താൻ ഈ സൂര്യ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചു.
ഇതോടെ 'കറുപ്പ്' സിനിമയുടെ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നിലവിൽ 141.30 കോടി രൂപയെന്ന വമ്പൻ റെക്കോർഡിൽ എത്തിനിൽക്കുകയാണ്. മൂന്നാം ദിവസം കൊണ്ടുതന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ 120 കോടി കടന്ന ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഇപ്പോഴും ശക്തമായ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ കാരണം മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മേയ് 14-ലെ റിലീസിൽ നിന്നും ഒരു ദിവസം വൈകി മേയ് 15-നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. ഈ തീയതി മാറ്റം സിനിമയുടെ വൻ വിജയത്തെ ഒട്ടും ബാധിച്ചില്ലെന്ന് കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
