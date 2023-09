മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റ നിൽപ്! സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാര വിതരണ വേദിയിൽ കൗതുകമായി ഭീമൻ രഘു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വിതരണ ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം മുഴുവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കേട്ട് നടൻ ഭീമൻ രഘു. പിണറായിയോടുളള ബഹുമാന സൂചകമായാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് നടൻ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടായിരുന്നു 2022-ലെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്രപുരസ്കാര വിതരണം തിരുവനന്തപുരത്തെ നിശാ​ഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നത്. ഉദ്ഘാടന പ്രസം​ഗത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയെത്തിയപ്പോഴാണ് ഭീമൻ രഘു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത്. 15 മിനിറ്റോളമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസം​ഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നടൻ ഇരുന്നത്.

രണ്ടുമാസം മുമ്പാണ് ഭീമൻ രഘു ബി.ജെ.പി വിട്ട് സി.പി.എമ്മിനൊപ്പം ചേർന്നത്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ​എം.വി ഗോവിന്ദൻ തന്നെ സ്വീകരിച്ചത് ഒരു സുഹൃത്തിനെപോലെയായിരുന്നുവെന്നും മൂന്നാം പിണറായി സർക്കാർ വരുമെന്നും ഭീമൻ രഘു അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

Bheeman Raghu stood up and listened to the Chief Minister's speech At Nishagandhi Auditorium