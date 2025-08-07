‘സുമതി വളവിലൂടെ’ എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭാമയുടെ തിരിച്ചുവരവ്

‘സുമതി വളവിലൂടെ’ എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭാമയുടെ തിരിച്ചുവരവ്text_fields
എട്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം നടി ഭാമ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സുമതി വളവ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് താരത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്. ചിത്രത്തിൽ മാളു എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഭാമ അവതരിപ്പിച്ചത്. സംവിധായകൻ ശശി ശങ്കറിന്റെ ‘മന്ത്രമോതിരം’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ബാലതാരമായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഭാമ, പിന്നീട് മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ നായികമാരിൽ ഒരാളായി മാറി. ഇപ്പോഴിതാ നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷം ശശി ശങ്കറിന്റെ മകനായ വിഷ്ണു ശശി ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത സുമതി വളവിലൂടെ താരം വീണ്ടും മലയാള സിനിമയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.
മാളികപ്പുറം എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയൊരുക്കിയ അഭിലാഷ് പിള്ള-വിഷ്ണു ശശി ശങ്കർ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ സുമതി വളവിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സുമതി വളവിലെ പ്രേതകഥയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു യക്ഷികഥയുടെ ഫാന്റസിയോടെ ചില വിശ്വാസങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയുമൊക്കെ രസകരമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒരു തമിഴ് സ്ത്രീയുടെ പ്രേതം കാവൽ നിൽക്കുന്ന സുമതി വളവ് എന്ന പ്രേതബാധയുള്ള സ്ഥലത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കഥ നടക്കുന്നത്. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ആ സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമാനുഷിക സംഭവങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി സിനിമ കാണിക്കുന്നു.
തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിലെ കല്ലേലി എന്നൊരു ഗ്രാമവും ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മൂലം ബദ്ധവൈരികളായി മാറുന്ന രണ്ട് കുടുംബവും അവരുടെ പക പോക്കൽ നീക്കങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ച രസകരമായ ഒരു പിടി സംഭവങ്ങളുമൊക്കെ കാഴ്ചയാകുന്നൊരു സിനിമ കൂടിയാണ് സുമതി വളവ്. മലയാളസിനിമയിലെ 35ല്പരം പ്രഗത്ഭതാരങ്ങള് അണിനിരക്കുന്ന ഹൊറര് കോമഡി ഫാമിലി എന്റര്റ്റൈയ്നര് ചിത്രമായ സുമതി വളവ് ആഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് തിയറ്ററുകളിലെത്തിയത്. ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ്, വാട്ടര്മാന് ഫിലിംസ് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മാണം.
അര്ജുന് അശോകന്, ബാലു വര്ഗീസ്, ഗോകുല് സുരേഷ്, സൈജു കുറുപ്പ്, സിദ്ധാര്ഥ് ഭരതന്, ശ്രാവണ് മുകേഷ്, നന്ദു, മനോജ് കെ.യു, ശ്രീജിത്ത് രവി, ബോബി കുര്യന്, അഭിലാഷ് പിള്ള, ശ്രീപഥ് യാന്, ജയകൃഷ്ണന്, കോട്ടയം രമേശ്, സുമേഷ് ചന്ദ്രന്, ചെമ്പില് അശോകന്, വിജയകുമാര്, ശിവ അജയന്, റാഫി, മനോജ് കുമാര്, മാസ്റ്റര് അനിരുദ്ധ്, മാളവിക മനോജ്, ജൂഹി ജയകുമാര്, ഗോപിക അനില്, ശിവദ, സിജ റോസ്, ദേവനന്ദ, ജെസ്നിയ ജയദീഷ്, സ്മിനു സിജോ, ഗീതി സംഗീത, അശ്വതി അഭിലാഷ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
