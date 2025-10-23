'സ്വയം ഡബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രമോഷന് വരില്ലെന്ന് ശോഭന, ഒരു വാക്കെങ്കിലും എന്നോട് പറയാമായിരുന്നു'; തുടരുമിന് ഡബ് ചെയ്തത് വെളിപ്പെടുത്തി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

'സ്വയം ഡബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രമോഷന് വരില്ലെന്ന് ശോഭന, ഒരു വാക്കെങ്കിലും എന്നോട് പറയാമായിരുന്നു'; തുടരുമിന് ഡബ് ചെയ്തത് വെളിപ്പെടുത്തി ഭാഗ്യലക്ഷ്മിtext_fields
മലയാളത്തിലെ ചരിത്ര വിജയമായി മാറിയ ചിത്രമാണ് തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത തുടരും. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോഹൻലാലും ശോഭനയും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചു എന്ന പ്രത്യേകതയായിരുന്നു റിലീസിന് മുമ്പ് പ്രേക്ഷകരെ സിനിമയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ചിത്രം തിയറ്ററിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷക പ്രീതി നേടി. മോഹൻലാലിനും ശോഭനക്കും ഒപ്പം പ്രകാശ് വർമ, ബിനു പപ്പു, ഫർഹാൻ ഫാസിൽ, തോമസ് മാത്യു, മണിയൻപിള്ള രാജു, ഇർഷാദ്, സംഗീത് പ്രതാപ്, നന്ദു, അബിൻ ബിനോ, ആർഷ ചാന്ദിനി ബൈജു, ഷോബി തിലകൻ, ഭാരതിരാജ, എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു.
സിനിമയിൽ തന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ശോഭന സ്വയം ഡബ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് വാർത്തയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ, ചിത്രത്തിലെ ശോഭനയുടെ കഥാപാത്രത്തിനായി ഡബ് ചെയ്ത വിവരം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് മുതിർന്ന ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. താൻ മുഴുവൻ സിനിമയും ഡബ് ചെയ്തിരുന്നെന്നും എന്നാൽ സ്വയം ഡബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശോഭന പ്രമോഷന് വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ പിന്നീട് ശോഭന തന്നെ കഥാപാത്രത്തിന് ശബ്ദം നൽകിയെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് തന്റെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സൈന സൗത്ത് പ്ലസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഭാഗ്യലക്ഷ്മി.
'ഇത് ആദ്യമായാണ് ഞാൻ പുറത്തു പറയുന്നത്. തുടരും സിനിമ ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തതാണ്. മുഴുവൻ സിനിമയും ഡബ് ചെയ്ത്. ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ അലറി നിലവിളിച്ച് ഭയങ്കര എഫർട്ട് എടുത്താണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. മുഴുവൻ പണവും അവർ തന്നു. പക്ഷെ പടം റിലീസാവുന്നതേയില്ല. സ്വയം ഡബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശോഭന പ്രമോഷന് വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതായി പിന്നീട് അവർ എന്നോട് ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ ശോഭനയെക്കൊണ്ട് അത് ഡബ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ഇത്രയും സിനിമകൾ ഡബ് ചെയ്ത ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിറ്റ് എന്ന നിലയിൽ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് ശോഭനക്ക് പറയാമായിരുന്നു. ക്ലൈമാക്സിൽ അവർ എന്റെ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അത്രയും അലറി നിലവിളിച്ച് ശോഭനക്ക് ചെയ്യാനിവില്ലെന്ന്. ശോഭനക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. ഡയലോഗൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ അലറലും നിലവിളിയുമൊക്കെ എന്റേതായാണ്' -ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു
മോഹൻലാലിന്റെ കരിയറിലെ 360-ാമത്തെ സിനിമയാണിത്. ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ വേഷത്തിലാണ് മോഹൻലാൽ എത്തിയത്. ആവേശം നിറച്ച നിമിഷങ്ങളിലൂടെ, 'തുടരും' പ്രേക്ഷകരെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന ഗംഭീര ദൃശ്യാനുഭവമാണ്. സിനിമയിൽ ശോഭന ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തിനായി നടി ജ്യോതികയെയാണ് ആദ്യം സമീപിച്ചതെന്ന സംവിധായകൻ തരുൺ മൂർത്തി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഡേറ്റ് പ്രശ്നം കാരണം ജ്യോതികക്ക് സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാന് സാധിച്ചില്ല. ഷാജി കുമാർ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റിങ് നിഷാദ് യൂസഫും ഷഫീഖ് വി ബിയുമാണ്. ജേക്സ് ബിജോയ് ആണ് സംഗീതം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register